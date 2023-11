“Es un tremendo futbolista”: Cristián Basaure le hace un queque XL a Damián Pizarro en La Roja Sub 23

Damián Pizarro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 ha sido uno de los deportistas más criticados en La Roja Sub 23. El delantero de Colo Colo no ha podido anotar goles, pero sí es el que se ha llevado al equipo cuando las cosas no resultan. Muchos salieron a atacar al delantero por su falta de anotación, pero Cristián Basaure se pone la capa y le hace un queque XL al artillero.

Pizarro desde el minuto 41 empezó a buscar el tanto. El delantero estrelló la pelota en el horizontal de Brasil y en el 42′, el artillero albo tuvo la osadía de ir a buscar a Arthur Chaves, sacárselo de encima y dar el pase clave para el gol de Maximiliano Guerrero.

Ante ello, el comentarista de TNT Sports se deshizo en loas para Pizarro y no salió a condenarlo, si no que subrayó y destacó todas sus características en el campo.

“No quiero ser majadero a veces aburre que el gol de Pizarro, es un tremendo futbolista, está en desarrollo, tiene 18 años, tiene potencia, velocidad, genera oportunidades para los compañeros”, dijo en su comentario Basaure en la señal televisiva.

Cristian Basaure le hace un queque a Damián Pizarro (Archivo)

En el repaso de los goles, junto al narrador Alejandro Lorca, Basaure sacó a relucir todas las condiciones de Pizarro y no lo mató. Todo lo contrario, el exjugador de Fernández Vial y Deportes Concepción tuvo palabras atinadas para definir el rol del futbolista de Colo Colo en La Roja.

“El tipo que va, que insiste, que no baja los brazos, extremando recursos es Pizarro. Es único, va a la pelea, se la juega y es el artífice en un 90 por ciento del gol de Guerrero”, añadió.

Asimismo, Basaure resaltó de Pizarro que “ese movimiento que hace es de valentía, es de convicción, es de ir al frente, hacia adelante. El se lleva a Arthur y va al piso y se nota que no lo quierien tocar”.

Durante su comentario, además, el “Tigre Basaure” adiciona que “hizo esa jugada individual y le dio el pase a Guerrero para decretar, de momento, el triunfo de Chile para conquistar una medalla de oro que sería histórica”.

Basta de presión

No junto con eso, el ex capitán de Santiago Morning y formado en la Universidad Católica remató sólo con loas para Pizarro en la Selección Chilena Sub 23.

“Tiene potencia, tiene convicción, está clarito e insisto y soy majadero, ha aguantado muy bien la presión. Basta de pedirle en cada partido que haga goles, ya van a llegar los goles de Pizarro”, terminó.