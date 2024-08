Este viernes a las 13:00 el seleccionador nacional Ricardo Gareca presentará la lista de convocados de Chile para la doble fecha eliminatoria donde La Roja se medirá con Argentina en Buenos Aires y con Bolivia en nuestro Estadio Nacional.

Recordemos que el equipo de todos no compite desde la Copa América que se disputó en Estados Unidos y donde, además, no pudo pasar la zona de grupos con un registro negativo al no convertir goles.

Pero en el fútbol la revancha está a la vuelta de la esquina y por eso el Tigre tiene todos sus sentidos puestos en el gran objetivo que tiene nuestro país: llegar al Mundial 2026.