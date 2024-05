Cuando falta menos de un mes para el debut de la selección chilena ante Perú en la Copa América 2024, la Roja tendrá un partido amistoso en el Estadio Nacional el próximo 11 de junio a las 20:00 ante Paraguay, en lo que será el debut de Ricardo Gareca en nuestras tierras.

El Tigre precisamente anunciará a partir de las 13:00 la nómina de los jugadores que estarán presentes frente a los guaraníes y que serán -seguramente- la base del equipo que llevará a Estados Unidos.

Se espera con ansias la palabra de Ricardo Gareca para no sólo saber respecto a los futbolistas que disputarán este partido amistoso, si no que también para dilucidar algunas dudas respecto a la presencia o no de jugadores importantes de la Generación Dorada como Arturo Vidal y Gary Medel.