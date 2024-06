La Selección Chilena hoy en día tendrá un duro apretón de manos en lo que será su estreno dentro de la Copa América 2024, en el que los dirigidos por Ricardo Gareca deberán verse las caras ante la Selección de Perú en el primer encuentro del grupo A.

Sobre este partido, el ex entrenador de ‘La Roja’ Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para analizar lo que será este duelo, en la que revela su gran temor en el puesto que hoy defenderá el volante Marcelino Núñez.

“No es que no me guste Marcelino me gusta más adelante, no me gusta en esa posición (al lado de Pulgar) porque carece de marca, entonces ahí Erick va tener que andar por todos lados y eso es preocupante, porque si gana la mitad de la cancha como normalmente lo hace Pulgar, es bárbaro y en los costados va a tener que volver Dávila y Osorio, eso me preocupa”, partió señalando Borghi.

Por otra parte, el ‘Bichi’ también habló de lo que será el rol de centro delantero de Eduardo Vargas, del cuál también tiene un cierto temor debido a que no sabe si se sentirá 100% cómodo en esa posición.

La Roja hoy debuta en Copa América | Foto: Photosport

“Cuándo tuve a Vargas hacía mucho daño de afuera hacia adentro, en diagonales, que creo que es lo mejor que hace, diagonales, un nueve de espera ahí no sé si se va a sentir cómodo”, explicó.

Finalmente, Borghi profundizó en que a pesar de esa cierta incomodidad, el ‘Turboman’’ es un jugador que se ha vuelto peligroso dentro de ese lugar y que espera que pueda tener un tremendo desempeño que pueda ayudar a ‘La Roja’.

“El otro día tocó dos pelotas e hizo un gol, te tapa la boca en cualquier momento pero, no sé si él se va a sentir cómodo, espero que no empiece a irse a los costados fundamentalmente al lado derecho el cual le queda más cómodo”, cerró.