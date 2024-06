El mediocampista de 34 años se refirió al King y el Pitbull, quienes no estarán en la competición de selecciones con Chile.

Esteban Pavez fue uno de los últimos convocados por Ricardo Gareca para la Selección Chilena que disputará la Copa América 2024 en Estados Unidos. Huesi se mostró feliz por la convocatoria para el desafío de selecciones, donde la Roja formará parte del Grupo A junto a Perú, Argentina y Canadá.

“Me puso muy feliz, muy contento, quería estar. Cuando no salí en la primera nómina en el partido con Paraguay, obviamente me dolió un poco, pero sabía que era muy importante lo que tenía que hacer en mi club para estar acá, así que muy feliz me tomé esta nómina. Estoy muy contento de estar acá”, expresó el capitán de Colo Colo.

Huesi se refirió a la ausencia de Arturo Vidal en la Copa América 2024: “Todos sabemos lo que es Arturo, para mi es el mejor de la historia. Hoy día tenerlo de compañero es un agrado, me ha ayudado bastante en el camarín. Cumplimos el primer objetivo que era clasificar a la segunda ronda de Copa Libertadores, lo conseguimos”.

En ese sentido, dejó claro que la consulta por la ausencia del King debe ser para Ricardo Gareca: “Ya netamente la decisión que él esté acá o no es del técnico, eso deberían preguntárselo a él, pero Arturo está contento, feliz y eso es importante”.

Esteban Pavez está convocado en la Selección Chilena para la Copa América 2024. (Foto: Photosport)

Esteban Pavez ocupará el número histórico de Gary Medel en la Selección Chilena

También habló de Gary Medel, otro ausente en la Copa América. Pavez ocupará el dorsal 17 que históricamente usó el Pitbull: “Cuando supe, le mandé un mensaje al Gary, me dijo que me lo merecía. Estaba muy contento de que yo estuviera acá. Con Gary también tengo una muy linda amistad, a todos nos gustaría que estuviera, pero eso ya es una decisión del profe. Sea cual sea el número, lo más importante es estar acá”.

El volante se refirió a la unión en el equipo: “Veo a un grupo muy unido, se está entrenando de muy buena forma. Creo que todos están dando lo mejor para llegar de buena forma al partido del viernes (ante Perú en Texas). El grupo es lo más importante, creo que es un grupo muy unido y eso hay que demostrarlo”.

Por último, comentó la buena racha goleadora de la Selección Chilena: “Es fundamental en los últimos tres partidos haber metido gol, es importante que se ha marcado gol, así que contentos de eso. Hay que seguir esa tónica de aquí para adelante”.