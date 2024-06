La Selección Chilena ya se encuentra en suelo estadounidense para enfrentar la próxima edición de la Copa América de Estados Unidos 2024, en donde este viernes debutará enfrentando a Perú en Arlington, Texas.

Una de las grandes dudas de Ricardo Gareca es si incluir o no a Darío Osorio en el once titular. El canterano de Universidad de Chile no dijo presente ante Paraguay por molestias físicas, pero ya debería estar a tono para estar a disposición del Tigre.

Uno que le dio un espaldarazo brutal fue Carlos Caszely, histórico de La Roja quien en Círculo Central abogó por el jugador del FC Midtjylland: “El chico Osorio tiene que estar en un 100% para jugar, porque aún está con problemas físicos. Gareca no creo que lo vaya a arriesgar”, dijo.

Darío Osorio espera su lugar en La Roja. | Foto: Photosport

Al que no le gustaron las palabras del ‘Chino’ fue a Patricio Yáñez, quien replicó: “Hay que ir con cuidado, recién lleva dos partidos. Tiene que chupar banca, aunque sea un extraordinario jugador. Hoy tienes a Valdés, a Dávila con mejor presente y tienen más recorrido y experiencia que Osorio. No digo que no tenga que estar, pero tiene que ser banca y estar a la espera de Dávila, Valdés o Alexis”, sostuvo.

Caszely no se quedó callado y le responde a Yáñez diciendo que “Patito, estoy en desacuerdo contigo. Para mí, aunque tenga 17 o 18 años tiene que jugar igual. Si a los 20 no estás jugando… no po’. Tú llegaste joven a la selección; Leonel Sánchez, Alexis, muchos llegamos a los 17. Déjalo jugar”.

“No tiene la misma personalidad po’ Carlos, tú me das ejemplos de tipos con carácter, con personalidad y a este chico le ha costado. En la U nunca pudo jugar. Sí, ha crecido, pero me parece que para la selección no está preparado, no está apto. Esa es mi opinión”, devolvió Patricio Nazario en el cierre.

Chile vs. Perú, día y hora

Este viernes 21 de junio a las 8 de la noche de Chile continental, Ricardo Gareca y La Roja harán su debut en la Copa América de Estados Unidos ante Perú, el primer compromiso de Chile en el Grupo A donde también están Argentina y Canadá.