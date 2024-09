Las redes se incendiaron en el día de ayer cuando Arturo Vidal le dedicó un rosario de insultos al periodista Manuel de Tezanos. ¿Las razones? El comunicador hizo críticas futbolísticas que al jugador no le gustaron y despotricó en una transmisión en vivo.

Pasado un poco de agua bajo el puente, De Tezanos respondió en el programa Balong por el cruce con Vidal: “No había dos pepinos en mi casa, lamentablemente. Es curioso. Inesperado la verdad, por la forma. Sigo siendo ‘vidalista’, esto no cambia. Hay cuestiones que uno tiene que obviar”, dijo.

A Vidal le molestaron las críticas de Manuel de Tezanos a La Roja. | Foto: Photosport

“La obra se separa del artista. No esperaba algo así, estoy shockeado y no tengo nada que decir tampoco ante esa cantidad de insultos y descalificaciones gratuitas. No tengo respuesta, jamás se me referiría así a alguien y si alguna vez lo he hecho, pido disculpas”, profundizó.

De Tezanos hace hincapié en que la forma de Vidal no fue la correcta: “Me ha pasado sacadas de contexto con Marcelo Díaz, con Pinilla, pero después fue conversado con altura de miras. Las palabras de ayer no sé cómo analizarlas. Simplemente no tengo respuesta”.

“Encuentro que es una pena. En un debate futbolero él pueda tener un punto de vista distinto al mío, es algo normal en el trabajo. Pero las críticas las hago con respeto, no trato de apuntar ni generalizar que fue lo que originó todo”, remató en el cierre poniendo punto final a la polémica.

¿Juega Arturo Vidal contra River Plate?

Según trascendidos en el día de ayer, tanto Arturo Vidal como Alan Saldivia están recuperados de sus lesiones y están a disposición de Jorge Almirón para el partido entre Colo Colo y River Plate por Copa Libertadores de América.