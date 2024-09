Previo a lo que será el importante duelo que deberá afrontar la Selección Chilena ante la Selección de Bolivia por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, una polémica fue la que se robó las miradas en las últimas horas y que involucra a uno de los jugadores de ‘La Roja’.

Se trata del atacante, Eduardo Vargas, quien sorprendió con una historia de Instagram, la cuál terminó borrando, en la que le dejó un ácido comentario al periodista, Manuel de Tezanos ante las crítica que ha hecho sobre el jugador por su desempeño.

“Y este por qué no saca el curso de entrenador, ya que sabe tanto“, fue lo que comentó el segundo máximo goleador en la historia de la Selección Chilena.

La historia de Vargas contra De Tezanos | Foto: Captura

A pesar de borrar la historia, rápidamente esta captura se hizo viral en las redes, en la que toda la gente comentó lo que fue este descargo del atacante de ‘La Roja’ contra el periodista.

De Tezanos le responde a Vargas

En esta jornada, dentro del programa ‘Balong Radio’ en Youtube, el comunicador, Manuel de Tezanos reaccionó a lo que fue esta historia de Eduardo Vargas dedicada a su persona, en la que respondió.

“Que bueno que nos estén mirando, que bueno que estén con ganas de cerrar bocas, porque todo nos sirve para este día. Vargas es un jugador que creo que las críticas terminarían, salvo que meta seis goles hoy día, pero tiene que hacer goles en partidos más exigentes que este si quiere tapar críticas, porque no ha rematado al arco desde la Copa América”, partió señalando de Tezanos.

Siguiendo en su línea, el periodista remarcó en que espera que el atacante nacional hoy pueda tener una noche inspirada y pueda acallar las criticas con goles ante Bolivia.

Vargas en el ojo del huracán | Foto: Photosport

“Si no hace un gol con Bolivia, vamos a quedar fuera del Mundial, entonces la verdad lo que me diga o me dedique a mí me da lo mismo, pero ojalá le despierte un fuego sagrado para hacer un gol hoy día”, declaró.

Finalmente, de Tezanos no dio pie atrás a lo que fue su comentario, el cuál volvió a señalar de que Vargas es titular por un capricho del entrenador, más que por méritos de rendimiento dentro de la Selección Chilena.

“Mi valoración de lo que habré dicho ayer que le molestó no cambia mucho, para mí más que por rendimiento, es como una especie de capricho de un entrenador que se la jugó y va a morir con la suya, pero tampoco fue tan duro con Vargas, porque también sé que ha tenido un contexto desfavorable”

“Está bien que vean los programas, pero podrían estar más enfocados en mejorar el funcionamiento colectivo”, cerró.