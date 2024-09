Juan Cristóbal Guarello critica duramente a Marcelo Barticciotto y Jean Beausejour: "De eso no van a hablar porque no les conviene"

La derrota de La Roja a manos de Bolivia en el Estadio Nacional (la primera de su historia ante los altiplánicos) sigue calando hondo en el medio local. Ahora, son los exfutbolistas y excomentaristas, quienes han tenido opiniones dispares respecto del proceso de Ricardo Gareca.

Esta vez fue el turno de Juan Cristóbal Guarello, quien criticó con dureza a Marcelo Pablo Barticciotto y Jean Beausejour, aunque fue este último quien se llevó más la atención del periodista deportivo.

Durante la emisión del programa Pierna Fuerte de Radio Agricultura, Guarello comenzó con sus descargos: “Yo le quiero mandar un mensaje a gente que comenta en medios, fundamentalmente a exfutbolistas. Voy a nombrar a Barticciotto y Beausejour que me irritaron bastante. ‘Ya los catastrofistas están pidiendo la salida de Gareca’, nadie está pidiendo su salida. El problema no pasa por ahí”.

“Ustedes cuándo se van a meter en los problemas estructurales del fútbol chileno, cuándo van a empezar a hablar de los representantes, Barticciotto?, apuntó posteriormente.

Los dardos de Juan Cristóbal Guarello contra Jean Beausejour

Luego, continuó apuntando particularmente contra el exjugador de Colo Colo y Universidad de Chile: “Beausejour, tú que hablas que faltan jugadores que renueven el equipo… tuviste a Cagigao sentado al lado mío y no le hiciste ninguna pregunta relevante y ahí viste lo que pasó. ¿Dónde quedó ese plan?“.

Juan Cristóbal Guarello continúa con sus constantes críticas a los problemas que aquejan al fútbol chileno

“¿Cuándo van hablar de los dueños de los clubes? ¿Cuándo van hablar del castigo de Barnechea? ¿Cuándo hablan del descenso de Fernández Vial por secretaría…”, argumentó.

Luego, se defendió de las críticas que recibieron quienes exigieron la salida de Gareca: “Es más fácil decir que aquí hay gente que sale a incendiar, pero no, aquí hay gente que habla de los temas profundos, de las cloacas del fútbol chileno de hace rato, no solo cuando pierde la Selección Chilena. De eso no hablan porque no les conviene. Empecemos a hablar de qué es lo que nos ha llevado a esto”