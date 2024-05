Eugenio Mena se ilusiona con estar en la Copa América y desclasifica conversación con Ricardo Gareca: "Me explicó..."

Cada vez falta menos para que se le dé el vamos a la Copa América 2024, torneo que se desarrollará en Estados Unidos, y los hinchas chilenos ya conocen los nombres de la “lista de buena fe” de la Selección Chilena: 55 jugadores que fueron reservados por el Ricardo Gareca para lo que será la cita continental.

Uno de ellos es Eugenio “Keno” Mena, lateral de Universidad Católica, el que se recuperó en su totalidad de la grave fractura que sufrió a mediados del 2023 y podría llegar a tener una nueva oportunidad en La Roja.

EUGENIO “KENO” MENA SE ILUSIONA VOLVER A VESTIR LA CAMISETA DE LA ROJA

Precisamente, el bicampeón de América con el Equipo de Todos fue el encargado de hablar en conferencia de prensa en la UC y se mostró bastante contento por ser nuevamente considerado en el combinado nacional.

“Me pone contento tener la opción de una nómina, después de tantas cosas que pasaron”, resaltó.

FOTO: Marcello Dias/DiaEsportivo/Photosport

El oriundo de Viña del Mar esto lo atribuyó al “trabajo, dedicación y esperar que con los resultados positivos de la UC sea más factible todo para adelante”

“Siempre es importante estar en la selección, mantenerse competitivo. Estar presente en una Copa América, más en Estados Unidos, donde tenemos lindos recuerdos, es una motivación extra”, complementó.

EUGENIO KENO MENA REVELA CONVERSACIÓN CON RICARDO GARECA

Varios son los futbolistas nacionales que han salido a confesar que ya han tenido una conversación con “El Tigre”, y Mena no fue la excepción.

“Fue una conversación muy amena. Me explicó lo que él quería y lo que esperaba de los jugadores. Mientras me sienta en competencia, voy a estar a disposición de cualquier llamado. Me pone muy contento que los que llevamos más tiempo estemos en las nominaciones”, cerró.