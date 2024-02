Ex ayudante de Juan Antonio Pizzi conoce de cerca a Eduardo Vargas y se la juega por él: "Es una buena medida que Ricardo Gareca lo lleve"

Eduardo Vargas es el segundo goleador histórico de la Selección Chilena, pero en el último tiempo el ex Universidad de Chile ha perdido terreno y no ha podido decir presente en las últimas nóminas de La Roja, todo por el irregular momento que atraviesa en el Atlético Mineiro.

Tras la llegada de Ricardo Gareca al Equipo de Todos, Turboman podría tener una nueva oportunidad de regresar a las citaciones en la fecha FIFA de marzo, en la cual el combinado nacional deberá enfrentar a Albania y Francia.

“El otro día tuve un zoom con él, es un jugador que me interesa todavía”, confesó hace algunos días El Tigre en conversación con TNT Sports.

MANUÉL SUÁREZ LE ABRE LAS PUERTAS A EDUARDO VARGAS EN LA ROJA

Y si hay alguien que conoce de cerca al formado en Cobreloa es Manuel Suárez, ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en Chile, quien reveló que ve con buenos ojos un posible regreso de Vargas a las nóminas.

“El Edu (Vargas) es un futbolista que conoce perfectamente lo que es jugar en la Selección Chilena, para él no es novedad. Creo que podría ser una buena medida que lo lleve y poder evaluarlo desde ahí”, expresó en el programa Metrópolis AM de Radio La Clave.

Vargas ha convertido 40 goles con la camiseta de La Roja | FOTO: Andres Pina/Photosport

“A mí me parece que es una buena oportunidad de invitarlo a estos dos partidos amistosos, hacerlo participar, verlo entrenar, convivir un poco con él y que él reconozca ahí si Vargas está en condiciones de participar. Yo creo que es una buena oportunidad para lo que viene después en las Clasificatorias”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Vargas en el 2023?

El delantero nacional disputó 31 encuentros oficiales con la camiseta del Atlético Mineiro, en la que anotó tan solo 3 tantos en el 2023.