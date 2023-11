Ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la Roja y el posible sistema de juego de Nicolás Córdova: "Conociéndolo tengo claridad que..."

Eduardo Berizzo no va más al mando de la Selección Chilena. Tras la deslucida igualdad sin goles de La Roja ante Paraguay en el Estadio Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador trasandino decidió poner su cargo a disposición.

Durante este viernes, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) reveló a través de un comunicado que Nicolás Córdova, jefe técnico de las Selecciones Juveniles, tomará el mando del combinado nacional ante Ecuador en Quito.

Córdova tendrá la difícil misión de sacar a flote a un equipo que viene a la baja | FOTO: Comunicaciones ANFP

Si hay alguien que conoce de cerca el trabajo realizado por el novel adiestrador es Manuel Suárez, ex ayudante técnico de Juan Antonio Pizzi, quien en su rol de comentarista deportivo explicó el sistema de juego que podría llegar a ocupar Córdova con Chile.

“La mayoría de sus partidos fue con cuatro jugadores en el fondo y tengo la sensación que fue un 4-3-3 y llevó a Jeisson Vargas para jugar allá y era el equipo donde estaba James Rodríguez, quien terminó renunciando y se fue”, remarcó.

Agregando que “yo conociendo al Nico tengo claridad que no se complica y una vez conversamos y me decía que si veía la claridad de jugar con tres en el fondo lo veía viable y el resto lo podía ir adaptando. No creo que se complique y si él considera que Maripán y otro le pueda dar la opción, la podría hacer”.

“Él tiene la claridad para llevar a cabo e ir cambiando de sistemas”, reiteró en el cierre de su análisis.

¿Cuándo juega Chile su próximo partido en las clasificatorias?

La Roja entrenará este viernes y en los próximos días estará saliendo hacia Quito para enfrentar a Ecuador el martes 21 a las 20:30 PM por la sexta fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.