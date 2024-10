Ex miembro de la Selección Chilena no dejó pasar la actitud mostrada por Darío Osorio en la caída frente a Colombia.

Ex futbolista de la Selección Chilena cuestiona con dureza la actitud de Darío Osorio: "Con Bielsa no iba ni citado"

La Selección Chilena hizo, por lejos, el peor partido desde que Ricardo Gareca está al mando del combinado nacional y cayó sin apelación ante Colombia en Barranquilla, conjunto que superó a La Roja por un contundente y apabullante 4-0.

El equipo dirigido por el Tigre prácticamente no hizo nada dentro del campo juego y no hubo ningún punto alto, donde la mayoría de las críticas se las llevó el impreciso Darío Osorio quien fue duramente criticado por los hinchas.

Eso sí, no solo los hinchas lo criticaron. Gonzalo Fierro, ex jugador de La Roja y el fútbol chileno le cayó a la joya formada en la U: “Estamos en un momento que con lo que hace Osorio, alcanza. Si nos vamos atrás, Bielsa no te aguanta esos dos o tres partidos, ni siquiera va citado. No porque juegue mal, es por un tema de actitud”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Critican con fuerza a Darío Osorio. | Foto: Photosport

En esa misma línea, el ‘joven pistolero’ agrega diciendo que “Bielsa nunca tranzó el tema físico, el tema actitud. Puedes perder un partido, porque es parte de, pero la actitud de jugar uno o varios partidos te lo va ir dando la confianza”, sumó.

“No tiene confianza y debe sentir presión de venir a la Selección, porque han pasado hartos partidos y no es el jugador que todos quisiéramos que fuera”, complementó sobre el jugador del FC Midtjylland.

Más allá de Darío Osorio, lo cierto es que la Selección Chilena no da pie con bola y en 7 partidos oficiales disputados este año acumula 5 caídas y 2 empates contando las Clasificatorias y la Copa América de Estados Unidos.

Lo que viene para La Roja

Chile cerrará el 2024 visitando a Perú en el Estadio Nacional de Lima y luego deberá recibir la visita de Venezuela en el coloso de Ñuñoa por la Fecha 11 y 12 de las Clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026, respectivamente.