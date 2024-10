El Mundial de Norteamérica 2026 se ve cada vez más lejos para la Selección Chilena, conjunto que en el día de ayer fue absolutamente humillado por Colombia en la calurosa ciudad de Barranquilla venciendo al combinado nacional por 4-0.

La Roja se vio mal en todas las líneas y no tuvo reacción para el imponente juego físico y táctico que propuso el conjunto colombiano que, además, dejó sin respuesta a Ricardo Gareca en el banco de suplentes.

Valenzuela barrió con Galdames. | Foto: Photosport

René Valenzuela, mundialista con La Roja en el Mundial de España 1982, prendió el ventilador con Bolavip Chile y no se salvó nadie: “No solamente Maripán jugó mal… los dos centrales, para mi gusto, son un peligro. Son un peligro viviente, es mejor que no la tomen porque es oportunidad de gol para el equipo rival”, dijo.

“No se puede jugar más mal de lo que se hizo ayer. Los centrales jugaron todo para atrás, para qué decir los laterales… pobre Gareca porque lo culpan a él y no tiene la culpa que no tenga jugadores para mostrar otra cosa”, sumó.

En el cierre, Valenzuela no se olvida de Thomas Galdames, a quien sencillamente destrozó por el partido que hizo ante el conjunto cafetalero: “Cambió a Galdames… menos mal, porque como lateral es un verdadero desastre y por el otro lado lo mismo. No tenemos más, esa es mi opinión porque me doy cuenta de que Chile no tiene absolutamente nada”, remató.

Lo que viene para La Roja camino al Mundial

La Roja se volverá a juntar en el mes de noviembre para afrontar los últimos compromisos del 2024, donde deberá viajar hasta Lima para enfrentar a Perú y luego recibir la visita de Venezuela en el Estadio Nacional.