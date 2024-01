Ex seleccionado lapidario con el plantel de la Roja Sub 23: “No rindieron”

La Roja sub 23 se despidió del sueño de Paris 2024 con una dolorosa goleada frente a Argentina. El elenco de Nico Córdova cayó por 5-0 y quedó eliminado en el grupo B junto con Uruguay y Perú.

Resultado que para Martín Gálvez no es catastrófico, pero que sí implica hacer un profundo análisis sobre esta camada de jugadores.

“No es agradable perder pero hay que sacar lecciones. (Córdova) Es un técnico nuevo con un plantel que recién conoce lo que rinden. Hay que ir piano a piano. Es parte del proceso”, expresó en conversación con Bolavip Chile.

Pero tras ello, el “Tincho” se dirigió hacia el bajo nivel del equipo nacional. “Me parece intrascendente el resultado. Pero sí me parece importante que los jugadores que el técnico confió no rindieron. Quedaron en deuda y eso ya tiene que ser tomado en cuenta en el futuro”, sentenció.

El último partido de la Roja sub 23

El equipo de Nico Córdova se despide del Preolímpico de Venezuela este viernes 2 de febrero. La selección nacional se mide ante Paraguay, que está clasificado con Argentina a la fase final, a las 20:00 horas. Duelo que será transmitido por TVN y DSports.