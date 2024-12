Sabido es que Universidad de Chile busca con ahínco a un centroatacante goleador y que permita tener a ese artillero que no lo tuvo en la presente temporada y quizás de haberlo tenido, otro gallo cantaría.

Es lo que dice el ex jugador de la U, Martín Gálvez, quien en diálogo con BOLAVIP CHILE sostuvo que los azules requieren de ese jugador que concrete una gran cantidad de ocasiones que el equipo de Gustavo Álvarez se crea por partido.

“La U necesita a alguien que marque diferencia, que de cinco oportunidades finiquite dos o tres, porque el fútbol que practica el equipo es de generar ocasiones”, dijo el Tincho a nuestro portal.

Sin embargo, para el otrora crack de los azules, existía solo un nombre que según su parecer, tendría que haber vuelto, pero que su regreso, no va de la mano del propósito institucional, que es Joaquín Larrivey.

“No creo que sea Larrivey, porque esta U no tiene la sensibilidad en la piel de la época de la Corfuch donde históricos podían volver por la puerta ancha, es por eso que Joaquín no va a volver ya que por su edad no lo van a poder vender más adelante”, manifestó.

Gálvez espera que la U traiga a un buen goleador (Archivo)

La opción de Octavio Rivero

Finalmente, el ex jugador fue consultado respecto a la opción que el uruguayo, Octavio Rivero se ponga la camiseta de los azules en la temporada 2025 y por cierto, si tuviera que elegir entre Larrivey y el ex Colo Colo, ¿Por cuál se inclinaría?

“Cualquiera de los dos, vendría bien. Ahora bien, si el que está sonando es porque Álvarez lo quiere y él no se equivoca, salvo Pons. Si el entrenador está detrás de esto, algo debiera pasar. Le tengo confianza a Álvarez”, cerró Gálvez.