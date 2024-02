Ex seleccionado nacional reveló reunión con Ricardo Gareca: "Es la persona apta para llevar a Chile al Mundial"

Hace una semana fue presentado Ricardo Gareca como el nuevo entrenador de la Selección Chilena. Toma el sillón que dejó Eduardo Berizzo y tendrá la difícil misión de clasificar a La Roja al Mundial del 2026.

El Tigre dejó un gran recuerdo en el círculo sudamericano al llevar a Perú a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y luego meter en el repechaje a los incaicos para Qatar 2022. Dos grandes campañas con los nortinos que sedujeron desde hace tiempo a Chile.

Hasta el momento el técnico argentino solo ha recibido elogios, a los que se suma un ex seleccionado chileno. Se trata de Jorge Vargas, quien actualmente dirige y está radicado en Italia.

En diálogo con Bolavip, Potencia señaló lo siguiente sobre el proceso que toma el trasandino: “Difícil, pero Gareca tiene experiencia en Eliminatorias, es una persona preparada”.

La reunión de Ricardo Gareca con Jorge Vargas

Seguido, reveló una reunión que tuvo con Gareca hace cinco años: “Una vez tuve la oportunidad de conversar con él, muchos años atrás. Siendo técnico de Perú fue a ver el Sub 20 en Talca y en Rancagua, sin ninguna necesidad, solamente por ir a ver jugadores jóvenes prometedores de Perú”.

Jorge Vargas viene de dirigir al Pro Patria de la Serie C de Italia.

En la misma línea, Vargas continuó con las flores para el ex Vélez Sarsfield, en quien confía plenamente para llevar a Chile a la próxima cita planetaria en Norteamérica.

“Chile con Gareca puede levantar mucho. Por ahí he leído que se preocupa solamente del tema de la selección adulta y no de las categorías jóvenes. Yo creo que el principal objetivo es que Chile vaya al Mundial. Si Chile no va al Mundial, serán cuatro, seis años más de retroceso y lo fundamental sobre todo a nivel internacional, para que Chile sea considerado una potencia, es que vaya al Mundial“, indicó.

“Primero Gareca tiene que tratar de clasificar a Chile al Mundial. Y en forma lenta, bien organizada, que puedan organizar las categorías jóvenes, para en cuatro años más haya una buena base adulta para pelear las próximas Eliminatorias y Copa América. Es un tema lento, complicado, pero Gareca es la persona apta para llevar a Chile al Mundial”, completó el otrora defensa.

¿Hasta cuándo firmó el Tigre con La Roja?

El entrenador argentino firmó con Chile hasta el término de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. Si clasifica a la Copa del Mundo, su vínculo será renovado automáticamente.

Mientras tanto, está definiendo a su cuerpo técnico, donde buscaría sumar un preparador de arqueros chileno y un referente nacional.