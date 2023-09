Eduardo Berizzo tendrá esta noche frente a Colombia una verdadera prueba de fuego con la Selección Chilena, toda vez que arrancó las clasificatorias con una derrota ante Uruguay y los tres puntos se hacen obligatorios frente a los cafetaleros.

La Roja no ha logrado cautivar al hincha de la Selección Chilena y el proceso del ex ayudante de Marcelo Bielsa carece de resultados, por lo que un resultado adverso frente a los colombianos podría generar un terremoto.

“No habría grandes expectativas si hay un resultado adverso, no se vería por dónde porque los resultados no han sido los esperados, pero lo preocupante es que no se ha innovado, no se ve algo bueno y estamos raspando la olla en lo futbolístico”, analiza Carlos Ramos, presidente del colegio de técnicos de Chile, junto a Bolavip.

La Roja espera abrazarse ante Colombia. | Foto: Photosport

Ramos no ve un movimiento de tablero en La Roja: “No se ha visto un cambio en cuanto al manejo de la selección, no solo en lo futbolístico. Si bien tenemos pocas opciones, tendremos que buscar alguna alternativa. El entrenador tendrá que hacer variantes, buscar otras posiciones, mostrarnos algunas diferencias”.

“Si sigue el mismo ambiente con lo que ha pasado, con algunas eventualidades que van más allá del reconocimiento… pasamos a ser una selección tributo. Los demás nos están mostrando otros caminos”, complementó en el cierre.

¿Cómo marcha Chile en la tabla?

Chile marcha en el octavo puesto de las clasificatorias con 0 puntos, superando a Bolivia por diferencia de gol y a Ecuador que tiene -3 por un castigo de la FIFA.