El exfutbolista y referente de la selección peruana no se contuvo a la hora de hablar del partido ante Chile.

Ex seleccionado peruano le da esperanza a Chile para ganar el Clásico del Pacífico: "Perú es un equipo de m..."

La Selección Chilena de Ricardo “El Tigre” Gareca se viene preparando en Juan Pinto Durán para lo que serán los partidos contra Perú y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Esta nueva versión del denominado “Clásico del Pacífico” es de suma importancia para ambas escuadras, puesto que tanto los incaicos como los chilenos se ubican en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Un triunfo del combinado criollo ante la Bicolor podría renovar las esperanzas de Gareca y de los hinchas nacionales, ya que se acercarían a los puestos de clasificación para la próxima cita planetaria.

En Perú le tienen poca fe al equipo de Jorge Fossati ante Chile

Pese a que Perú será local ante el Equipo de Todos, en el país vecino le tienen poca fe para lo que puedan hacer ante Chile, así lo hizo saber José ‘Patrón’ Velásquez, recordado defensor de la Bicolor, a través de una conversación con Best Cable.

“Difícil que gane el partido, honestamente. Si siguen así, de hecho van a perder. Está jodido”, lanzó el ex Alianza Lima.

Perú y Chile vienen de igualar sin goles en la última edición de la Copa América | FOTO: Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport

“Yo no creo que vayamos al Mundial. Ese equipo de m… no hay ningún jugador que marque la diferencia, ninguno. No pasa nada, cualquier equipo nos gana, así honestamente”, sentenció.

¿A qué hora juega la Selección Chilena ante Perú?

El siguiente duelo de La Roja será contra Perú. Se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Monumental de Lima.