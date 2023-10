Ex técnico de Chile sale al paso de los dichos de Claudio Bravo hacia Rafael Olarra: "Debe estar sentido y hablando desde la rabia"

Durante las últimas horas, el mundo del fútbol chileno se vio un poco trastocado por la respuesta del portero Claudio Bravo hacia Rafael Olarra, luego que este último opinase que él siempre hubiese preferido estar en la selección chilena antes de irse de vacaciones, algo que no cayó muy bien en el golero.

Y es que el arquero del Real Betis, usando su cuenta en la red X (ex Twitter), manifestó que el flaco jugó muy pocos partidos en Europa, dando a entender que no tiene la plusvalía para criticarlo. Sin duda, muchos salieron al paso de esta situación.

Bolavip Chile conversó con el ex entrenador de La Roja, César Vaccia, quien conociendo al ex zaguero, no cree en su mala intención. “El flaco es un tipo que jamás tiene mala intención en lo que dice, siempre se caracterizó por ser una buena persona y gran jugador. Seguramente dio su opinión”, señaló el técnico.

Pero, ¿Por qué hace esto el portero? Para el sanantonino, Bravo debe tener un poco de frustración por el hecho de no ser considerado, una vez más, por el argentino Eduardo Berizzo. “Lo que pasa es que Claudio debe estar un poco sentido, hablando desde la rabia, también. Él debe pensar que debiese estar, y claro, enamorado de la selección. Yo creo que hasta se debe haber arrepentido después, él es un buen tipo”, aseveró.

Finalmente, cree que esto quedará ahí, que luego ambos protagonistas verán esto como algo anecdótico, pero que de todos modos, el emplazamiento no corresponde a un tipo que ha sido de los más exitosos en la historia del deporte nacional.

“Después se verán con un apretón de manos y ya. Depende del momento emocional de cada uno y quizás responde de esa manera. No es una respuesta adecuada y tampoco corresponde a Claudio, porque él no es así, él es noble y simplemente se equivocó”, cerró Vaccia.

Vaccia sostiene que todo lo arreglará un buen apretón de manos (Archivo)

