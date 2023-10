La Selección Chilena tiene el desafío de enfrentar a Perú y Venezuela entre la próxima semana y la sub siguiente, compromisos en los que no contará con el ex capitán y guía de La Roja, Claudio Bravo.

El portero del Real Betis no fue nominado por Eduardo Berizzo para esta pasada y fue el mismísimo portero quien, en el día de ayer, rompió el silencio con TVN para hablar de absolutamente todo.

Para Dante Poli, la entrevista de Bravo no tiene nada de casualidad y el ex jugador formado en las inferiores de Universidad Católica cree saber el por qué el portero del Real Betis decidió hablar tras un largo silencio.

Bravo no formará parte de La Roja en esta pasada. | Foto: Photosport

“Yo creo que lo que permitió esta declaración de Bravo es que se pudiese abrir una puerta de conversación con Berizzo, no la quiso cerrar ni ser categórico o fuerte”, dijo en el debate que se formó en ESPN Chile.

Poli no tiene ninguna duda al respecto con las chances de Bravo: “Esa madurez tiene que ver con su visión súper real de que aún está en un nivel competitivo para estar y que eventualmente se pueden arreglar las cosas con Berizzo”.

Lo que queda de 2023 para Chile

Perú y Venezuela en octubre; Paraguay y Ecuador en noviembre son los duelos que le restan a la Selección Chilena durante este año.