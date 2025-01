La Roja Sub-20 venció este lunes a su par de Perú por 3 a 2 en un electrizante encuentro. La figura fue nuevamente el jugador de Universidad Católica, Juan Francisco Rossel, quien se matriculó con un doblete sobre el cierre del compromiso.

El equipo de Nicolás Córdova caía de forma sorpresiva por 2 a 1 cuando Rossel, desde los doce pasos, tuvo el empate sobre la hora. Sin embargo, el travesaño le impidió emparejar las acciones. Pese a ello, el jugador “Cruzado” supo enfocarse y, minutos después, marcar los dos tantos con que el combinado nacional se quedó con los tres puntos frente a los del Rimac.

Pese al triunfo del equipo de todos, las críticas contra Damián Pizarro, en quien se depositan las esperanzas para comandar este equipo, no se hicieron esperar. Esta vez, fue el turno de un exdelantero de Colo Colo quien no tuvo piedad con el formado en los pastos de Macul.

En diálogo con BOLAVIP, el exariete albo, José Luis Álvarez, se descargó con todo contra el actual atacante del Udinese: “Yo creo que el chico tendría que reinventarse. Estoy claro porque él llegó allá a donde tiene que jugar y ahí tiene que jugar de verdad. Pero él, técnicamente, no es bueno”.

Pelé Álvarez exige la salida de Damián Pizarro

En esa línea, “Pelé” asegura que el haber partido tan joven pudo jugarle en contra a Damián Pizarro: “No es bueno, le faltó ese proceso que tiene que vivirlo en los cadetes. Le faltó. Lamentablemente no la agarra, como dicen en el fútbol… pero esto es lo de verdad”.

Damián Pizarro sigue siendo duramente cuestionado por su nivel en La Roja Sub-20 (Foto: Andres Pina/Photosport)

Al no tener efectividad de cara al arco, el exjugador del “Cacique” fue enfático en que, de no seguir convirtiendo, no debiera tener más cabida al menos como titular en la Selección Chilena: “Así es el fútbol, andas mal y tienes que salir para afuera. Lamentablemente desde el banco ahora los que están jugando bien”.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja Sub-20?

La Roja Sub-20 del Nico Córdova volverá a jugar este viernes 31 de enero frente a su símil de Paraguay. El encuentro se desarrollará en el Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia, Venezuela, a contar de las 20:30 horas.