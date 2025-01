En un duelo cerrado, la Selección Chilena Sub 20 dio vuelta el marcador y venció a su similar de Perú por 3 a 2, por lo que ahora los dirigidos por Nicolás Córdova se ilusionan con poder clasificar al hexagonal final del Sudamericano Sub 20, que se está llevando a cabo en Venezuela.

La gran figura del encuentro fue el delantero Juan Francisco Russel, quien dejó en el olvido el lamentable autogol contra Uruguay y ahora le propinó dos goles a los incaicos.

Pero la tarea no fue para nada fácil para el formado en Universidad Católica, pues en el segundo tiempo ante los del Chemo del Solar se perdió un penal tras impactar el balón en el horizontal, lo que generó la crítica de los hinchas nacionales en redes sociales.

Juan Francisco Rossel sigue dando que hablar en su paso por La Roja Sub 20 | FOTO: Créditos: Carlos Parra / FFCH

Juan Francisco Rossel se emociona tras darle nueva victoria a Chile Sub 20

Tras el pitazo final, Rossel conversó con la transmisión oficial del encuentro y el futbolista de 19 años se mostró bastante agradecido con el apoyo de todos sus compañeros.

“Quiero agradecerle al equipo porque, a pesar del error que cometí el partido pasado, me apoyaron y me bancaron. Ahora me perdí un penal, no bajé los brazos, lo seguí intentando. Todo es mental. Estoy feliz”, aseveró.

“Partimos muy tibios, no teníamos profundidad, rotábamos el balón muy lento. Nos estábamos retando mucho”, concluyó.

Recordar que con estas dos nuevas anotaciones el hijo de madre ecuatoriana se transformó en el actual goleador del Campeonato Sudamericano.

¿Cuándo juega la Roja por la fecha 5 del Sudamericano Sub-20?

Chile jugará ante Paraguay el viernes 31 de enero a las 20:30 en el estadio Misael Delgado en Valencia.