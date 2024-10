Arturo Vidal por ahora no ve a Damián Pizarro y Jordhy Thompson en un momento que los lleve a integrar la Selección Chilena adulta. El King partió hablando del extremo que se desempeña en el Orenburg de Rusia.

“¿Jordhy Thompson cómo va a estar en la selección? Recién está en Rusia jugando en un equipo que no sé cómo se llama. Es un jugador que tiene talento, en Colo Colo lo hizo bien. Pero la selección es otra etapa”, señaló a través de Kick.

Luego se refirió a Damián Pizarro, a quien considera como un jugador de una gran capacidad: “Siempre he dicho que es máquina y tiene todo”.

Vidal aseguró que le avisó al delantero que en un inicio iba a ser difícil: “Hablé muchas veces con él, le dije que le iba a costar al principio. Pero tiene que entrenarse. Con partidos y minutos será un crack, tiene mucha fuerza, velocidad, potencia. Está pasando un proceso de adaptación, no es fácil”.

Arturo Vidal piensa que Damián Pizarro está pasando por un proceso de adaptación en Italia, situación que no es fácil. (Foto: Photosport)

Arturo Vidal menciona qué debe lograr Damián Pizarro para estar en la Selección Chilena

El mediocampista es un conocedor de la Serie A de Italia tras sus pasos por Juventus e Inter de Milán. Vidal considera que el centrodelantero no puede estar en la Selección mientras no logre hacerse un espacio en su club: “Mientras no juegue en Udinese, no se gane un puesto ni se sienta fuerte, creo que le falta para ir la selección. Es nuestro delantero del futuro si dios quiere”.

En ese aspecto, sí siente que puede llegar a la Selección Chilena más adelante: “Cuando madure, va a ser el ‘9’ de la selección, pero tiene que acomodarse a Italia. Agarrar ritmo. No es lo mismo entrenar que jugar”.