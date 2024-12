Se viene el 2025 en el fútbol chileno. El reconocido entrenador nacional Jorge Garcés revela sus deseos para este nuevo año y espera transparencia en las sociedades anónimas.

“Que se transparenten las sociedades anónimas, porque ahora está todo tan confuso, tan complejo todo, hace que nuestro haya cambiado para peor. Esperábamos que las sociedades anónimas fueran una solución para el fútbol y no ha sido así”, expresó en conversación con BOLAVIP.

También espera que se mejore el nivel: “Pediría que se mejore la calidad futbolística, que la selección mejore, que tengamos y obtengamos mejor fútbol, mejores resultados, ha decaído mucho. Así como la llegada de Vidal fue importante para Colo Colo y la Selección Chilena. Los chicos que vienen llegando, que sigan llegando para mejorar nuestro fútbol”.

A Peineta también le gustaría que el desempeño de los jugadores foráneo sea destacado como en los viejos tiempos. “Que llegue otra calidad de extranjeros, como antes, antes eran tres extranjeros por equipo y eran de calidad, ya no vemos a los Gorosito. a los Leo Rodríguez, a los Borghi, a los Trobbiani”.

Jorge Garcés quiere transparencia en las SA y mejor nivel en el fútbol chileno. (Foto: Photosport)

Jorge Garcés no ve a la Selección Chilena en la Copa del Mundo

El estratega no está muy optimista con la Roja: “Yo no lo voy a decir ahora por primera vez, lo dije cuando iniciamos la clasificatoria, cuando todos hablaban del recambio, el recambio va a llegar porque es automático, porque tiene que llegar en todo orden de cosas, algunos se van yendo y otros tienen que ir reemplazándolos, pero no esperemos que el recambio sea como la gran generación que tuvimos en algún momento

“Ojo en algún momento-Porque a los últimos dos mundiales, no fuimos con la misma generación. No nos engañemos. No, no vamos”, finalizó dejando claro que piensa que Chile no estará en la cita planetaria.