Ha pasado más de una semana del triste final del paso de la selección chilena por la Copa América 2024 y aún siguen las reacciones, tratando de explicar lo que pudo haber ocurrido con el equipo que dirige Ricardo Gareca.

Y uno de esas reacciones la produjo el ex jugador, Fabián Estay, quien dio su parecer sobre el equipo chileno que vio en Estados Unidos, a lo que señaló que vio un conjunto muy apagado.

“Al equipo lo sentí comprimido, no lo sentí liberado, no lo sentí alegre para jugar. No es solamente haber empatado con Canadá, con Argentina estaba presupuestado perder y le competiste en algunos momentos, pero debiste ganarle a Perú, ahí generaste muchas dudas”, dijo Estay al programa Círculo Central.

Estay defiende a cuestionado jugador

Una de las mayores críticas que llegó al seleccionado chileno fue el desempeño de Darío Osorio, quien era llamado a ser uno de los baluartes del equipo y pese al respaldo del DT argentino, no gravitó mayormente.

El mundialista en Francia 1998 hizo un llamado a no responsabilizar al oriundo de Hijuelas, a quien espera, seguir viendo en las próximas convocatorias de La Roja en las clasificatorias.

“También, le estamos cargando mucho la mano a (Darío) Osorio. Es un chico de 20 años que para mi deben seguir llamando, lo debe seguir poniendo para intentar que este chico con personalidad y carácter pueda entregar lo que está dando en su equipo”, dijo el ex futbolista.

Al finalizar, sentenció que “no es fácil, no todos se ponen la camiseta y rinden automáticamente en una selección”, concluyó así, Fabián Estay.

Osorio durante la Copa América 2024 (Getty Images)

¿Cuáles son los números de Darío Osorio en La Roja?

Entre Clasificatorias Sudamericanas, Copa América y amistosos ha disputado 449 minutos con la camiseta de La Roja, graficados en 11 partidos donde ha anotado un gol.

¿Qué viene para la selección chilena ahora?

En septiembre, La Roja volverá a escena ahora ya por las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del año 2026. Argentina como visita y Bolivia como local será el derrotero de los dirigidos por Ricardo Gareca.