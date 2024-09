Anoche la Selección Chilena sufrió una dura goleada contra Argentina por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026. La Roja cayó por 3-0 en Buenos Aires y quedó penúltima.

Uno de los principales apuntados tras esta catastrófica derrota ha sido el entrenador Ricardo Gareca, tal como lo señaló en diñalogo con BOLAVIP CHILE el histórico Fabián Estay.

Pero antes, el exfutbolista nacional que está radicado en México, hizo un análisis de las diferencias que quedaron expresadas entre Chile y Argentina.

“Entendiendo que en la Copa América sí se compitió de diferente manera, sí, nos hicieron el gol faltando poco tiempo, fue más intenso que esta vez, ahora tuvimos 15 minutos, tal vez 20 minutos que pueden decir no, eso es positivo. Yo creo que a Argentina antes se les compitía de diferente manera, entendiendo que hoy enfrentas a la campeona del mundo, enfrentas a la bicampeona de América. Sin Messi, me parece que podías pensar algo diferente, pero bueno, ahí está la diferencia de un equipo que tiene una materia prima muy importante, que poco a poco fue haciendo un recambio, teniendo jugadores espectaculares y que nos pasó por arriba, así de simple”, comenzó diciendo.

La evaluación a Marcelino Núñez y Darío Osorio

Seguido, Estay se adentró en el análisis de lo que fue esta derrota y los nombres a los que más se ha cuestionado, como Marcelino Núñez y Darío Osorio.

“(Marcelino) bajo en una posición, no sé si la siente realmente, si se siente cómodo ahí o no, teniendo esa doble función de tratar de ser un escudo y más encima poder crear. Así que bajo, no me gustó por supuesto. En términos generales, Chile no estuvo a la altura, no podemos decir que Osorio, porque muchos están cargándole a Osorio la mano, a Marcelino”, indicó.

En la misma línea, profundizó sobre el caso de Darío Osorio: “Es que tú ves el rendimiento que pueda tener en su equipo en Europa y es completamente diferente. Se le está cargando la mano a un chico que a lo mejor tiene un futuro muy grande, pero también tiene que tener personalidad él, las oportunidades se van acabando, tendrá que mejorar y ser diferente en este partido, sobre todo contra Bolivia en casa”.

“Tendrán que mostrar otra cara a todos. Defensivamente sí puede mostrar cierto equilibrio y todo, pero de la mitad para arriba está creando muy poco, tenemos muy pocas variantes, tenemos muy poca creatividad y eso le pega mucho a este chico”, completó.

Fabián Estay en su época de seleccionado chileno, disputando el Mundial de Francia 1998.

La oportunidad para Ben Brereton y el problema con el español

También, el mundialista en Francia 1998 postuló a Ben Brereton como titular, quien ha tenido pocas oportunidades con Gareca por no hablar español de forma fluida.

“Entendiendo que Brereton tendrá que jugar y a lo mejor (Eduardo) Vargas puede ser un revulsivo importante. No sé, me parece que el flaco Gareca también en ciertos momentos no ha tomado buenas decisiones. Lo de (Carlos) Palacios tal vez podría haberlo metido el segundo tiempo completo”, apuntó.

“El hecho de que no hable español o que esté aprendiendo español, eso no implica que no lo necesites, es un tipo que está jugando en la liga más importante del mundo, donde necesita tal vez tener confianza, está jugando más tirado a la izquierda como lo han puesto todos los técnicos, me parece que ahí se puede desarrollar más, a mí me gusta más como centro delantero, pero bueno, es cosa de, pero lo tiene que usar. Si el equipo no genera para el centro delantero, busca un tipo potente, busca un tipo que a lo mejor le puedes meter una pelota larga y que te pueda generar mucho más peligro”, señaló en defensa del delantero que juega en el Southampton de la Premier League.

“Tal vez, y me parece que hay decisiones que no han sido las más acertadas del flaco Gareca, entendiendo que le preguntaron también por (Gabriel) Arias y él dijo que era arquero de la selección, igual que los otros. Me parece que Arias no tuvo un mal partido, pero a mí me genera dudas, no lo veo tan confiado en el arco de la Selección Chilena”, agregó sobre la elección del arquero en La Roja.

Fabián Estay apuesta sus fichas a Ben Brereton en la Seleción Chilena. (Foto: Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport)

Chile tendrá una final con Bolivia

Finalmente, el ex Colo Colo y América, adelantó lo que espera del partido contra Bolivia del próximo martes 10 de septiembre, donde Chile debe jugarse la vida como local.

“Quedan muchas fechas todavía, pero por supuesto que no podemos perder con Bolivia, entendiendo que vienen con un envío anímico, que jugó a mayor altura, a casi 4.100 metros, que le ganó a un Venezuela que compite bien, que intentó hacerlo de igual a igual y que al final se llevó 4 goles”, destacó.

“Ya nos pasó Bolivia, si no ganamos podríamos estar liquidados, pero entendiendo que todavía matemáticamente tienes posibilidades. Así que bueno, la esperanza está hasta el último”, concluyó quien actualmente se desempeña como comentarista.