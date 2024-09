Este jueves la Selección Chilena sufrió una nueva y dura derrota en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026. Esta vez fue de visita ante Argentina en Buenos Aires, donde La Roja fue goleada por 3-0 en el Estadio Monumental de River Plate.

El Equipo de Todos poco y nada pudo hacer, en un segundo tiempo en que los campeones del mundo fueron una aplanadora.

Tras el duelo, un histórico del balompié nacional, como lo es Miguel Ángel Neira, en conversación con BOLAVIP apuntó directamente al entrenador Ricardo Gareca por este resultado.

“Sí, bueno, nada que hacer. Estaba haciendo memoria y nunca había visto un equipo chileno tan malo, de verdad. Malo, malo, malo, pero nada. Ahora todos están criticando a (Eduardo) Vargas, ¿verdad? ¿Pero le jugaron una pelota a Vargas?”, comenzó cuestionando el referente de Universidad Católica.

Miguel Ángel Neira en su época como seleccionado nacional.

Con todo contra Ricardo Gareca y algunos seleccionados

Seguido, criticó el nivel de algunos jugadores y continuó sus descargos con el Tigre Gareca.

“Yo te lo dije antes del partido, (Darío) Osorio y (Víctor) Dávila no pueden estar en la selección. Ni siquiera ser titulares, no pueden estar. Porque no tienen nivel, no hicieron absolutamente nada. No entiendo, no entiendo. A Gareca no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. No sé qué fútbol le gusta, porque hoy día Chile no sé qué mostró. No sé. Era un equipo totalmente desconectado, tuvo ese cabezazo, pero no puede basarse todo en un cabezazo”continuó.

“Me extrañó que no entrara jugando (Carlos) Palacios, porque no tenía a nadie Vargas que él le pudiera jugar una pelota. El problema pasa por ahí. Teniendo jugadores muy buenos en ese sentido, como (Luciano) Cabral, que no lo llamó. Yo no sé qué pretende Gareca. Yo hace un tiempo dije que tenían que echarlo, cuando le fue pésimo en la Copa América”, completó Neira.

Miguel Ángel Neira le resta méritos a un posible triunfo sobre Bolivia

Finalmente, quien anotó un gol por Chile en el Mundial de España 1982, se refirió al próximo partido del combinado nacional, que será el martes 10 de septiembre ante Bolivia en Santiago.

“Yo creo, ahora lo más probable es que a Bolivia se le gane, porque Bolivia tú sabes juega allá en su altura, ahora pusieron más altura y es complicado. Pero acá en Chile no, acá no. Mira, juega la selección de scout de Chile y le gana a Bolivia. Así de malos son. Entonces no va a ser ningún mérito ganarle a Bolivia, ninguno”, concluyó.