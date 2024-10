Fabián Estay no comparte crítica de Arturo Vidal al proceso de la Selección Chilena: “Hablar mal de los compañeros no es lo más justo”

Arturo Vidal criticó a Ricardo Gareca por la nómina de la Selección Chilena para los partidos ante Brasil en Santiago y Colombia en Barranquilla. El King considera que él, Mauricio Isla, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz deben estar convocados y avisa que no se puede competir ante la Selección Brasileña con “cualquier jugador”.

“No puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador. Viene Brasil y Colombia, te estás arriesgando a quedar fuera de otro Mundial. ¿Cómo vas a jugar contra Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo Mauricio Isla no va a estar en esta selección si fue el último capitán?”, mencionó el mediocampista.

Fabián Estay considera que no está bien que el volante hable mal de los compañeros. “Sobre todo criticar a los compañeros, porque uno puede tener diferencias con el técnico, puede tal vez criticar con respeto, siempre el respeto tiene que estar por encima, porque somos de la misma profesión, entendiendo que Gareca fue un gran jugador, tiene un historial como técnico, si no lo considera en estos momentos, tendrá que esperar, jugar mejor o levantar la mano, llamarlo, decirle, tomémonos un café, a ver qué pasa”, comentó en diálogo con BOLAVIP.

“Tomarse un café y limar asperezas siempre es bueno, entendiendo que no es para que Vidal no hable mal. Vidal tiene la autoridad para decir cosas, pero siempre con respeto. Hablar de los compañeros no es lo más justo”, agregó.

El exseleccionado piensa que el King no necesita hablar: “Arturo no es necesario que hable porque su trayectoria habla por sí sola. Si él está bien tendría que estar en la selección. No ha hecho una mala Copa Libertadores, pero el técnico tiene otras prioridades, se entiende. A mí me tocó muchas veces, entendiendo que no soy de esa generación dorada”.

Arturo Vidal no está conforme con la nómina de Ricardo Gareca. (Foto: Photosport)

También se refirió la ausencia de Isla: “Son muy pocos lo que quedan, Mauricio Isla fue capitán no sé si lo habrá hablado Gareca con él. Hoy no está, apuesta por otros jugadores y esperemos que se consigan puntos.