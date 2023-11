Eduardo Berizzo dio a conocer en el día de ayer la nómina de la Selección Chilena para los enfrentamientos ante Paraguay y Ecuador el 16 y 21 de noviembre, respectivamente, los que marcarán el fin del 2023 de La Roja.

El listado del ex ayudante de Marcelo Bielsa no incluye a algunas glorias de la Generación Dorada por lesión, tal es el caso de Arturo Vidal, Claudio Bravo o Charles Aránguiz, quien no estará para estos dos compromisos.

Por otro lado, hay varias caras nuevas que harán su primera aparición con La Roja adulta, como el caso de Vicente y Damián Pizarro, canteranos de Colo Colo que tratarán de convencer a Eduardo Berizzo en esta pasada.

Yáñez cree que Charles ya no es factor en La Roja. | Foto: Photosport

En Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez hizo eco de la nómina de Eduardo Berizzo y aseguró que no echa de menos a nadie en esta oportunidad: “Es lo que hay, no extraño a nadie”, dijo.

Consultado por la ausencia de Charles Aránguiz, quien no está por lesión, de igual manera Yáñez tuvo un duro palo para el jugador de Internacional: “Aránguiz ya no es factor, no está jugando de titular. No es que los desprecie, ya no les da no más”.

“Es la ley de la vida, la gente tiende a pensar que tienen que estar con 80 años en la selección y yo no lo veo así”, remató en el cierre el histórico Patricio Nazario Yáñez.

Juega La Roja

La Roja tendrá un duro compromiso frente a Paraguay el próximo jueves 16 de noviembre, conjunto guaraní que ostenta los mismos puntos que la Selección Chilena, pero con mejor diferencia de gol.

Quito en el horizonte

Tras el partido ante los paraguayos, La Roja deberá volar hasta Quito para desafiar nada más ni nada menos que a Ecuador, conjunto que se hace fuerte en la altura y que suele complicar a Chile en la capital ecuatoriana.