Famoso periodista argentino se deshace en elogios para un jugador que puede vestir la camiseta de Chile: "Me llamó la atención su..."

Para la mayoría de los chilenos, el nombre de Gerónimo Rivera no dice mucho pero en Argentina cada vez se habla más y más sobre el extremo izquierdo de 20 años que milita en Banfield.

Pero, ¿Qué tiene que ver Rivera con nuestro país?. Pues el jugador, quien debutó en junio pasado ante Racing, tiene sangre chilena porque su abuela paterna es chilena, por lo que podría llegar a defender los colores de Selección Chilena.

Ante River Plate, el formado en el Taladro ingresó en el segundo tiempo y fue una de las grandes figuras: fue el jugador con más gambetas completadas (4 de 6) y cada intervención suya dio la sensación de vértigo y peligro.

Juan José Buscalia, destacado periodista argentino, conversó con Redgol acerca de las grandes cualidades que mostró Rivera ante el equipo dirigido por Martín Demischelis.

“Me tocó comentar ese partido. Entró bien el chiquilín. Más allá de sus buenas condiciones, fue muy atrevido”, partió diciendo el ex rostro de Fox Sports.

“No le pesó la circunstancia. Cuando entró, su equipo estaba perdiendo ante un plantel muy superior como el de River. Le cambió la cara a Banfield. Hizo un giro para un lado y salió para otro. Me llamó la atención su determinación, es un futbolista joven y muy interesante”, agregó.

Los hinchas chilenos ya fueron a pedirle que juegue por Chile en algunas publicaciones en Instagram | FOTO: Banfield

“A Chile no le queda otra. Hace cuánto que venimos hablando de la falta de recambio en el fútbol chileno. Hay que buscar debajo de las piedras. En el escalafón de Argentina Rivera viene rezagado. Chile le puede dar una oportunidad que acá no se le va a dar, como en el caso de Matías Catalán, que no sería seleccionable acá. Y en Chile jugó y lo hizo bien”, recordó.

Los números de Rivera en Banfield

Rivera totaliza 15 compromisos con Banfield, anotando un gol y contribuyendo con una asistencia a sus cortos 19 años.