Felipe Loyola tuvo su debut en la Selección Chilena en la derrota por 3-0 ante Venezuela. El jugador de Huachipato seguirá enfocado en La Roja, pero en esta ocasión en la Sub 23 que competirá en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El polifuncional futbolista (mediocampista, lateral derecho y central) mostró su orgullo por jugar en Chile. “Muy orgulloso por poder representar a mi país, poder hacer el debut con la Selección Adulta. Es por lo que uno trabaja, por lo que uno sueña y poder lograrlo me llena de orgullo ver que el sacrificio de años se ve reflejado, muy contento por mi rendimiento en el partido”.

Un aspecto que destacó fue el apoyo que recibió de sus compañeros de Selección. “Mis compañeros me hicieron sentir muy bien, me acogieron muy bien, me llenaron de confianza”.

En ese aspecto, confía en revertir el panorama tras la derrota ante Venezuela. “Tenía compañeros de mucha jerarquía como lo son los de la Generación Dorada y la camada que también se está incluyendo que son muy buenos jugadores, podemos pelear cosas importante. Lamentable el resultado que obtuvimos, pero queda mucho camino y mucho por trabajar que estoy seguro que nos va a ir de buena manera”.

Felipe Loyola estuvo cerca de convertir en su debut en la Selección Chilena (Foto: Photosport)

La participación en los Juegos Panamericanos

Felipe Loyola se refirió al desafío que tendrá La Roja en los Juegos Panamericanos. “Muy contento de poder ser parte de este grupo que se armó que está muy fuerte, muy unido como lo es para preparar los Panamericanos. Estamos trabajando muy bien. Esperamos el lunes salir con todo a la cancha y poder tener un muy buen resultado”.

En ese aspecto, avisa que tienen estudiado a un rival díficil como México. “Estamos trabajando muy bien, preparando lo que van a ser los rivales del grupo en los Panamericanos. El lunes partimos con México, sabemos más o menos como juegan ellos, es un rival duro, dífícil. Estamos trabajando de la mejor manera para poder conseguir un triunfo”.

Grandes expectativas en la Selección Chilena para los Juegos Panamericanos

Felipe Loyola se muestra positivo en la participación de La Roja en los Panamericanos. “Al vestir la camiseta de la Selección las expectativas siempre son las mayores, las más grandes. Tenemos un muy buen equipo, todos los jugadores de la lista de los Panamericanos ya tienen muchos partidos en Primera, muchos minutos”.

“El grupo está muy bien, se ve muy bien en los entrenamientos. Las expectativas son grandes, esperamos conseguir lo mayor posible dentro dentro de este Panamericano”, finalizó.