La salida de Eduardo Berizzo de la Selección Chilena sigue siendo tema, toda vez que el ex ayudante de Marcelo Bielsa dejó al equipo post empate ante Paraguay y fue Nicolás Córdova quien tuvo que dirigir ante Ecuador.

Felipe Loyola, figura de Huachipato y uno de los ‘descubrimientos’ de Eduardo Berizzo, habló en ESPN F Show y le dio un verdadero espaldarazo a Berizzo, donde deslizó una crítica al hincha de La Roja en el final.

“Mi relación con el profe era muy buena, desde que me nominó a los microciclos, decía que fui un descubrimiento para el fútbol chileno. Me veía bien, me decía que siguiera de esa manera”, dijo Loyola.

Felipe Loyola cobró protagonismo con Eduardo Berizzo. | Foto: Photosport

El jugador acerero revela la forma de trabajo de Berizzo: “La verdad fuimos haciendo una relación muy buena, el profe Eduardo era muy cercano a nosotros, trabajamos muy bien y confiamos mucho en lo que veníamos haciendo, como persona es un 7”.

“Lamentablemente no se pudo ver reflejado su trabajo en la selección adulta y fue lamentable su salida, muy pocos lo esperábamos y nos pilló de sorpresa, pero fue entendible por la manera en que se le trataba en el estadio”, complementó.

En el cierre, le deja una crítica al hincha de La Roja, asegurando que “En los Panamericanos lo abucheaban, le gritaban cosas y nosotros lo sentíamos, no nos explicábamos por qué si nos iba bien ese afán del hincha chileno de criticar en vez de apoyar lo bueno que se estaba haciendo”.

¿Cuándo vuelve La Roja?

La Selección Chilena se volverá a juntar en marzo para enfrentar compromisos amistosos en Europa ante rivales aún por definir, según reveló el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

La Roja, con Argentina en la mira por Clasificatorias

Por Clasificatorias, Chile volverá a jugar en septiembre de 2024 cuando tenga que volver a la actividad visitando nada más ni nada menos que a Argentina, posiblemente, en el Estadio Monumental de River Plate ante más de 80 mil personas.