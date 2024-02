Fernando Díaz postula a Luciano Cabral a La Roja: "No hay un jugador como él en la Selección"

La Selección Chilena está muy próxima a dar inicio a lo que será la nueva era que encabezará el entrenador argentino, Ricardo Gareca, quien fue anunciado hace unas semanas como el nuevo DT de Chile y ya trabaja pensando en los próximos desafíos.

La próxima Copa América que se disputará este año en Estados Unidos y las Eliminatorias Sudamericanas, son los grandes objetivos que tiene en mente el ‘Tigre’ con ‘La Roja’, en la que para eso, ya empieza a manejar nombres para poder confeccionar sus futuras nominas.

Sobre esto, el entrenador de Coquimbo Unido, Fernando Díaz conversó con el programa ´Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y postulo a una de sus grandes figuras en el conjunto ‘Pirata’ para la Selección Chilena: el talentoso volante Luciano Cabral.

“Yo la verdad no sé como Luciano no ha sido llamado a la Selección, no quiero hablar mucho porque después capaz que se vaya a otro equipo (risas)”, declaró.

Cabral ha tenido un buen pasar por Coquimbo Unido | Foto: Photosport

Finalmente, Díaz no tuvo tapujos para indicar que el volante de Coquimbo es un jugador muy diferente y que hoy en la Selección Chilena esa clase de jugadores hoy no la tiene, por lo que espera que Cabral pueda ser considerado por su buen nivel.

“Es un jugador demasiado bueno, yo creo que no hay un jugador como él en la Selección, espero que en algún momento lo llamen, porque se lo merece”, cerró.

¿Cuáles han sido los números de Luciano Cabral con Coquimbo Unido?

Luciano Cabral disputó en Coquimbo Unido 31 partidos en el 2023, en donde aportó con 4 goles y asistió en 4 asistencias.