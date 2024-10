La Selección Chilena se prepara para lo que será su duelo ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas con días plagado de polémicas en la interna de ‘La Roja’ con lo que ha sido el proceso de Ricardo Gareca dentro del equipo de todos, estallando con la salida inesperada de Carlos Palacios.

Sobre este tema, el periodista nacional Fernando Solabarrieta tomó la palabra en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro, en la que se refirió a lo que fue la salida del jugador de Colo Colo después de la derrota con Brasil.

“Digamos las cosas como son, todo apunta, acá ya se hizo el reporteo, que él no quiere seguir al mando de un técnico que no lo pone, más encima con un barco que se está yendo a la deriva en todos lados”, comenzó señalando Solabarrieta.

Solabarrieta y la nueva polémica en ‘La Roja’

El comunicador nacional después de esta polémica situación que se vivió con el jugador de Colo Colo, destapó un nuevo drama en la interna de la Selección Chilena, teniendo como gran protagonista al DT, Ricardo Gareca.

“El técnico no tiene respaldo, cuando un jugador se te borra, es que tú al jugador ya no le estás llegando y la primera razón por la que Gareca no le está llegando a los jugadores, es que para muchos fue una gran decepción”.

El proceso de Ricardo Gareca tambalea | Foto: Photosport

“Muchos se habían comprado el cuento de que era un grandísimo técnico, que había hecho un enorme trabajo con Perú”, apuntó.

Finalmente, Solaberrieta remarca en que los jugadores de la Selección Chilena se han mostrado muy disconformes con el trabajo que ha entablado Ricardo Gareca dentro de este proceso.

“La primera decepción de muchos jugadores fue esa ‘¿a esto vinimos a la selección?, ¿estos son los trabajos de Gareca?, ¿así entrena Gareca?’ y dijeron, técnico antiguo”, cerró.