Fernando Solabarrieta le pasa la cuenta a Ricardo Gareca por no llamar a estos 4 jugadores: "Es imperdonable, gravísimo"

La Selección Chilena sigue masticando la derrota ante Bolivia por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, la cual dejó a La Roja colgando de un hilo para la próxima cita mundialista.

La imagen que dejó el equipo dirigido por Ricardo Gareca ante los altiplánicos dejó mucho que desear, donde no se encontró respuesta ni en los once iniciales ni en los jugadores que hicieron su ingreso ya sea en el primer como en el segundo tiempo.

El que repasó en duros términos a Ricardo Gareca fue Fernando Solabarrieta, quien en Marca Personal de Metro FM asegura que el Tigre “Nomina mal, deja afuera a Marcelo Morales no sé por qué, deja afuera a Damián Pizarro y no sé por qué. Gabriel Castellón, aunque sea el tercer arquero, no sé por qué lo deja afuera”, dijo.

Chile dejó una pobre imagen ante Bolivia. | Foto: Photosport

El rostro de televisión suma otro nombre a la lista de ausentes que no se explica para los partidos ante Argentina y Bolivia: “Te faltó nominar a Cabral, que fue en un momento el mejor jugador del Campeonato Nacional. Para mí demostró un desconocimiento del fútbol chileno y eso es imperdonable, es gravísimo”, sumó.

“En la banca no había delanteros, solo mediocampistas. El partido de ayer fue horroroso, había dos ‘9’ y nadie les tiraba centros”, complementó sobre el mal partido que hizo La Roja ante Bolivia en el Estadio Nacional.

En Chile no hay mucho tiempo para lamentos y a la vuelta de la esquina hay una revancha, aunque no será nada sencillo: La Roja debe recibir a Brasil en el mes de octubre y después emprender vuelo a Barranquilla para medirse con Colombia.

La dura posición de Chile en la tabla hacia el Mundial

La Selección Chilena quedó en el abismo de las Clasificatorias y está penúltimo con 5 puntos, muy lejos de los 9 que ostenta Paraguay que se estaría quedando con el cupo al repechaje mundialista.