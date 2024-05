Una figura titular de La Roja sorprendió al revelar qué hará luego de finalizar su carrera como futbolista. A pesar de tener tan solo 30 años y estar preparándose para la Copa América, ya proyecta qué hará en el mundo laboral: se dedicará a financiar emprendimientos. Ya trabaja a la par con dos startup y asegura que ese será su camino tras colgar los botines.

Así lo confesó Guillermo Maripán en el festival MadeInnConce. En cuñas reproducidas por LUN, el jugador del AS Mónaco detalló que ya participa en Photio y Smert. La primera, empresa dedicada a la purificación del aire a través de nanopartículas. La segunda, especializada en seguridad en edificios.

“A mí siempre me ha gustado el mundo empresarial gracias a mi familia. Me tocó cruzarme con Smert hace un par de años donde me cautivó mucho la innovación y tecnología que ellos tienen”, comenzó indicando el seleccionado chileno.

“Hace un par de años estoy bastante enfocado en mi futuro y lo que va a ser mi vida después del fútbol. A mí siempre me han gustado los desafíos y el mundo empresarial es uno de los que motiva mucho”, complementó Maripán sobre su rol empresarial.

Guillermo Maripán ayudará a los nuevos emprendimientos, tal como lo hace en la defensa de La Roja.

Su vida tras el fútbol

En dicha línea, Maripán aseguró que ya decidió que ese será el camino tras el fútbol. Irrumpirá de lleno en el mundo de los startup, nuevas empresas que buscan financiamiento. Según precisa, un jugador también es un emprendimiento…

“Siempre he pensando que el futbolista, en sus inicios sobre todo, es un tipo de startup, donde hay mucho trabajo, días buenos, días malos. Esa es la conexión que me gusta de mi profesión con el mundo empresarial. Cada vez que me uno a una startup es por la innovación, la tecnología y por el bienestar social que entregan”, cerró.

Cuándo juega La Roja

El siguiente partido de Chile será ante Paraguay. Se jugará el 11 de junio, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.