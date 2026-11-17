Jonathan Villagra seduce en México. Ya hubo contactos con Blanco y Negro por el defensor central de la Selección Chilena.

La Selección Chilena puede tener un nuevo representante fuera del país. Debido a su destacada temporada 2026, un jugador titular del combinado nacional interesa en el extranjero: ese es el caso de Jonathan Villagra.

Durante esta campaña, el defensor central se coronó campeón junto a Colo Colo y se posicionó como figura estelar en La Roja. Por esto y según informa Radio ADN, cautivó a instituciones de la Liga MX.

Sin embargo, se advierte que el panorama para que Blanco y Negro lo deje emigrar es engorroso. Es una pieza indiscutida en el once inicial de Fernando Ortiz en la escuadra de Macul.

“El zaguero de 25 años está siendo sondeado desde el fútbol mexicano y otros mercados internacionales, pero lo más concreto llegaría desde tierras norteamericanas”, indica la fuente.

“Ya han habido comunicaciones con Colo Colo respecto del central formado en Unión Española, aunque quien quiera quedárselo deberá sentarse a negociar directamente con Blanco y Negro”, agrega.

Jonathan Villagra seduce en México. Su pase pertenece a Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Figura de la Selección Chilena interesa en México

A su vez, se consigna que no hay un monto establecido para que Colo Colo acepte transferir a Jonathan Villagra: eso lo tendrá que determinar la concesionaria del elenco popular. Tiene vínculo vigente.

“Hace poco firmó una renovación de contrato hasta 2030, en la que no se contempló una cláusula de salida, por lo que los albos podrán exigir el precio que ellos estimen conveniente para venderlo”, cerró.