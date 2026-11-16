El entrenador de 'La Roja', Nicolás Córdova defiende con todo la titularidad de este jugador en la selección.

La Selección Chilena está próxima a disputar un nuevo encuentro dentro de su Fecha FIFA, en donde el equipo de todos buscará mejorar su imagen tras su derrota ante Colombia por 0-1 y ante le mismo rival, buscará sumar una victoria en tierras nacionales.

En la previa a este duelo, el entrenador Nicolás Córdova conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa, en la que se le consultó ante la constante titularidad que le ha dado al portero Lawrence Vigoroux, la que el DT defendió con todo.

“¿Para ti quién debe ser el arquero de Chile en las Clasificatorias del próximo año? (Responden entre Vigouroux y Cortés). Bien, ¿sabes cuántos partidos tenía Vigouroux antes de que yo llegara? Cero”, partió señalando Córdova.

Siguiendo en esa línea, el director técnico nacional puso como ejemplo a Vigoroux e indicó que un jugador no puede tener pocos duelos con la camiseta de la selección en la antesala a las Eliminatorias.

Córdova defiende con todo a Vigoroux | Foto: Photosport

“El discurso que vale para todos los jugadores es que necesitan jugar. No podemos presentarnos en las Clasificatorias con un arquero que tenga tres partidos en la Selección”, declaró.

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Concluyendo, Córdova mantiene firme sus convicciones con esta decisión de darle la oportunidad a jugadores con poco protagonismo anteriormente en la Selección Chilena en lo que son estos duelos de preparación.

“Las Clasificatorias necesitan de estos partidos, necesitan que un jugador esté asentado. Por eso estamos haciendo esto”, concluyó.