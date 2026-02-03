Arnaldo Castillo fue una de las voces que dejó el debut triunfal de O’Higgins en el Campeonato Nacional 2026. El delantero conversó con Los Tenores de Radio ADN luego de la victoria de los rancagüinos ante Deportes Concepción en el Estadio El Teniente, en un estreno positivo para el nuevo proceso encabezado por Lucas Bovaglio.

De entrada, el atacante celeste aseguró que el plantel ya dejó atrás la salida de Francisco Meneghini, hoy técnico de Universidad de Chile. “Ya dimos vuelta la página con el tema de Paqui. Con la llegada del profe Lucas intentaremos seguir corrigiendo las debilidades y mejorar nuestras fortalezas respecto al año pasado. Nuestra virtud es que el club renovó a varios jugadores importantes del plantel, y eso se refleja en el juego”, sostuvo.

Arnaldo Castillo tiene como gran sueño ponerse la camiseta de La Roja (Foto: Photosport)

En esa misma línea, Castillo destacó el mensaje que ha entregado el actual entrenador de O’Higgins. “Bovaglio nos pide entrega, compromiso y respeto. Nos dice que no importan los nombres que estén en el plantel, porque el equipo es lo más importante. Ha demostrado mucho trabajo en el día a día y nosotros lo vamos a respaldar”, afirmó, valorando el respaldo colectivo al nuevo cuerpo técnico.

El delantero también se detuvo en su fuerte vínculo personal con Luis Pavez, compañero de camarín. “Luis me ha ayudado mucho. Es el mejor amigo que he tenido en el fútbol. Él es cristiano, entonces hemos construido una amistad por intermedio de Dios. En momentos complicados nos refugiamos en Dios y sacamos fortaleza”, explicó, dejando ver una faceta más íntima de su relación dentro y fuera de la cancha.

Nacido en Paraguay, Castillo llegó con solo 17 años a Chile para sumarse a las divisiones menores de Universidad de Concepción, dando inicio a una extensa carrera en el país. Sobre su vida personal, comentó: “Llevo once años en Chile y nueve años con mi pareja, que hoy es mi esposa. Ella es chilena. Hace dos años nos casamos. Tengo dos hijas. El país me abrió las puertas y me dio lo más hermoso que tengo, que es mi familia”.

Finalmente, el atacante de 28 años confesó su gran anhelo a futuro: vestir la camiseta de la selección chilena. “Por más que se me escuche hablar como chileno, no he perdido mi vínculo con Paraguay, pero tengo la nacionalidad chilena y me identifico muy bien con el país. Amo Chile. Para mí sería un orgullo representar a Chile”, concluyó Castillo, dejando claro el fuerte lazo que ha construido con el país que hoy siente como su hogar.

