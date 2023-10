En la Selección Chilena hoy en día es todo desilusión tras lo que fue la dura derrota ante Venezuela por 3-0 en Maturín por la cuarta fecha de las Eliminatorias, resultado que fue un golpe bajo para Eduardo Berizzo, quien ha sido el foco de las críticas ante el irregular momento del equipo.

Ante el cuestionamiento a su cargo, el periodista Francisco Sagredo comentó en el programa ‘F90’ de ESPN lo que ha sido la crítica al estratega de ‘La Roja’, en la que indica que es complejo poder cortar su proceso antes de finalizar este año.

“Los resultados no te permiten tener convicción, porque no lo puedes echar ahora, porque hay Panamericanos y después vienen las Eliminatorias, pero después tienes 6 meses para que llegue alguien nuevo”, comenzó indicando Sagredo.

A pesar de los resultados negativos, el comunicador se explayó y fue contra todo pronóstico, en la que piensa que despedirlo no sería una gran decisión por parte de la Selección Chilena.

“Yo no quiero que se vaya, no porque me guste, lo que yo quiero es que se consolide un proceso en la Selección, pero si pierde con Paraguay ya no se sostiene más, ese es el tema”, explicó.

Si bien la crítica ha sido muy dura para el ‘Toto’, el destacado periodista mantiene la fe en el entrenador, indicando que es alguien que conoce muy de cerca nuestro fútbol.

“Me parece que es un buen nombre, me parece que es un DT que conoce el medio, fue campeón en Chile, le fue bien, mal y más o menos en sus aventuras como DT en el extranjero, cosa que es bueno para un entrenador, pero los resultados mandan mucho”, declaró en ESPN.

La era de Berizzo ha sido cuestionada | Foto: Photosport

Finalmente, Sagredo fue rotundo y expresó su gran deseo de que Eduardo Berizzo pueda tener una consolidación en el corto plazo con la Selección Chilena y pueda destronar lo que han sido los anteriores negativos procesos en ‘La Roja’.

“Ojalá que se afirme, porque se fue Sampaoli y pasó Pizzi, Rueda, Lasarte y quedamos fuera del Mundial, no es la solución cambiar al DT”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

Los dirigidos por Eduardo Berizzo se verán las caras por la quinta fecha de las Eliminatorias ante Paraguay en Santiago el 16 de noviembre a partir de las 21:30 horas y por la sexta jornada visitará a Ecuador en Quito el 21 de noviembre a las 20:30 horas.