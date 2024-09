El Mundial Sub-20 de 2025 se acerca a pasos agigantados. El gran evento deportivo se disputará en nuestro país, por lo que la Selección Chilena dirigida por el técnico Nicolás Córdova tiene el boleto asegurado para dicha cita planetaria.

Uno de los jugadores que espera estar en la nómina final de La Rojita será el delantero Juan Francisco Rossel, que actualmente pertenece a las filas de Universidad Católica.

Con tan solo 19 años, el atacante que llegó los 4 años a las divisiones inferiores del cuadro universitario comienza a hacerse un nombre en el fútbol chileno, lo que despertó el interés de la Selección de Ecuador.

“Puedo jugar por la Selección de Ecuador, porque mi mamá es ecuatoriana”, explicó hace algunos días en su primera conferencia de prensa como profesional.

Juan Francisco Rossel rechaza a la Selección de Ecuador por jugar por Chile

Sin embargo, el propio jugador en la misma conferencia de prensa de los Cruzados reveló categóricamente que quiere representar a Chile y no a La Tri.

“Hubo un acercamiento cuando tuve 17 años; pude ir a Guayaquil para entrenar con la Sub 17, pero decidí jugar por Chile. Esa vez también me llamó la Sub 20 de Patricio Ormazábal; no tuve dudas y decidí jugar por Chile”, expresó Rossel.

La emoción de Juan Francisco Rossel al convertir su primer gol en el profesionalismo | FOTO: Javier Salvo/Photosport

“Me llamaron a cinco microciclos con La Roja Sub 20 este año con el profe Nico Córdova, me tocó viajar a Tocopilla y Perú. Es otro ritmo, es más profesional que el nivel que estoy a mi edad. Me costó, pero cada microciclo lo pude hacer mejor”, remarcó.

Finalmente, el canterano cruzado indicó que “mi sueño es representar a Chile en la selección absoluta. Por qué no estar representando al país en Copa América o un Mundial. Es mi sueño, trabajo para eso. Si subo mi nivel, puede llegar el llamado”.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

La Roja tendrá que recibir a Brasil en el Estadio Nacional el jueves 10 de octubre a las 9 de la noche, mientras que el partido ante Colombia en Barranquilla está pactado para el martes 15 del mismo mes a las 5:30 de la tarde de Chile continental.