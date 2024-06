El arquero de 41 años expresa que aún no tiene claro su futuro, pero reconoce que sí ha mantenido conversaciones con varios destinos. En ese contexto explicó las situaciones que influirán en su decisión.

Claudio Bravo está concentrado en la Copa América 2024 junto a la Selección Chilena. El histórico futbolista en estos momentos se encuentra sin club tras finalizar su vínculo con el Real Betis.

De momento el histórico guardameta de la Roja no tiene claridad sobre cuál será su próximo club o si decide retirarse. “Todavía no tengo las cosas claras. Sí he tenido acercamientos con varios destinos, pero en eso quiero ser inteligente, saber elegir bien si es continuar o es parar”.

“Eso lo va a determinar el lugar donde toque ir, si es en Chile o en otro lugar. Eso lo va determinar donde toque seguir o donde toca parar”, agregó el bicampeón de América con la Selección Chilena.

En ese sentido, el futbolista de 41 años menciona los factores que influirán en su decisión, entre ellos aparece el movimiento que signifique para su familia y también si están las condiciones para su adaptación.

“Depende de lo que aparezca. Si es algo donde significa moverse muchos kilómetros con mi familia o sea un lugar donde a lo mejor las condiciones en cuanto adaptación no sean optimas, no tiene mucho sentido”, expresó.

Claudio Bravo y Víctor Dávila atendieron a la prensa en Juan Pinto Durán (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Paraguay?

De momento el desafío más próximo para la Roja de Claudio Bravo será el encuentro ante Paraguay que se jugará este martes 11 de junio a las 20:00 en el Estadio Nacional.