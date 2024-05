Ricardo Gareca se encuentra analizando lo que será su nómina final para la Copa América. El estratega de la Selección Chilena analiza aún a sus más de 50 prenominados para escoger solo a un total de 23, donde algunos ya asoman como posibles fijos para la copa, mientras que otros parecen perder terreno.

El estratega de La Roja destacó a varios de la “Generación Dorada” de La Roja como potenciales candidatos. Sin embargo, aseguró que no ha logrado aún tener contacto con uno de los históricos debido a problemas personales del jugador.

Sobre la comunicación que ha tenido con varios referentes de la Selección Chilena, Ricardo Gareca confesó: “La mayoría nos ha dejado conformes dentro y fuera del campo. Queremos ver otros muchachos y ver para un futuro”. Seguido de aquellas palabras, confesó: “Charles fue el único con que no pude hablar”.

Pese a que no ha logrado establecer comunicación con el “Príncipe”, no descartó contar con él en un futuro: “Simplemente no pude hablar por cosas personales de él y no qiusimos invadir, pero siempre con Charles en la medida que él quiera es un jugador para tener muy en cuenta. Lo vamos a considerar por supuesto. Preferimos no invadir el momento que él deseó tener”.

Ricardo Gareca no descarta contar con Charles Aránguiz en un futuro

¿Volverán los referentes de la Generación Dorada de la Selección Chilena?

En distintas oportunidades, ya fuese con Ricardo Gareca o con Eduardo Berizzo (anterior DT de La Roja), algunos destacados nombres de la “Generación Dorada” no han estado considerados.

El “Tigre” eso sí, reconoció que todos los jugadores serán considerados y que su edad no será factor para marginarlos. “No me importa la edad. Me importa el rendimiento. Necesito conocerlos y ponerme de acuerdo en lo privado”, reconoció.

También se refirió de manera particular a Gary Medel, quien no atraviesa el mejor de sus momentos en el Vasco da Gama, e incluso se habla de una posible salida: “Gary es un referente histórico. Tenemos gran respeto por ellos. Gary fue de los primeros que hicimos un zoom para conocernos. Claramente va a ser tenido en cuenta”.

¿Cuándo juega Chile por la Copa América 2024?

Este 2024, la Copa América que se desarrollará en Estados Unidos, comenzará a partir del día 20 de junio y se jugará hasta el domingo 14 de julio.

La Selección Chilena por su parte, debutará el día 21 de junio, para luego medirse ante Argentina el 25 y Canadá el 29 del mismo mes.