Eduardo Berizzo dejó la Selección Chilena apenas terminó el partido ante Paraguay en el Estadio Monumental. El Toto no aguantó más, explotó y desató un terremoto en la interna de La Roja a días del partido con Ecuador.

Berizzo fue claro al mencionar que “he manifestado mi deseo de dejar el cargo, porque los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que cuando la cosa no funciona uno debe saber reconocerlo“

Ante ello, el periodista Gonzalo Fouillioux entregó algunos detalles según su reporteo de lo que afectó a Berizzo más allá de lo futbolístico. El comunicador en el panel de “Todos Somos Técnicos” en TNT Sports reveló detalles sobre lo que pasó con el ahora ex DT de La Roja.

“La información que tengo y que fue lo que más le afectó todo este tiempo fue el día que lo escupieron en Viña. Sé que a él le afectó mucho ese capítulo y eso sumado a lo que pasó después con las pifias tomó la decisión de renunciar”, develó el comentarista.

Gonzalo Fouillioux entrega detalles del adiós de Eduardo Berizzo (Captura TNT Sports)

Luego, Fouillioux también planteó una disyuntiva sobre el adiós repentino de Berizzo de la Selección Chilena. “Acá se puede dividir en dos corrientes. Una es elos que creen que es una traición de Berizzo de irse en este momento y dejar el barco cuando se está hundiendo”.

Igualmente, el reportero sentenció que “yo a la que adhiero es a la que es un gesto noble el que tuvo Berizzo al renunciar a un millonario contrato en un momento delicado de la Federación”.

Pésimo trabajo

Fouillioux no tapa el sol con el dedo y sabe que Berizzo no hizo bien las cosas en lo futbolístico al mando de la Selección Chilena. El periodista es claro para decir que su trabajo en La Roja no fue el mejor y no lo liquida por dejar al equipo.

“Si él cree que no había respuesta del equipo su adiós ante Paraguay pasa a un plano secundario. Si él siente que no encuentra la vuelta no valía la pena alargar la agonía tres días y eso no cambiaba mi valoración hacia su trabajo que no fue bueno”, agregó.

El joven periodista reiteró posteriormente en el panel de TNT Sports que “su trabajo estuvo absolutamente en deuda (…) El buen gesto que tuvo con lo del contrato no tapa el muy mal trabajo que hizo al mando de la Selección”.