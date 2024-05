Novedades se han dejado ver dentro de la Selección Chilena en las últimas horas y todo esto debido a la convocatoria del entrenador, Ricardo Gareca para lo que será el amistoso de ‘La Roja’ previo a la Copa América ante la Selección de Paraguay.

Dentro ante esta citación de 24 jugadores, el periodista Gonzalo Fouillioux comentó en el programa ‘No es Para Tanto’ de TNT Sports lo que fue esta nómina, en la que no se mostró conforme con la decisión del DT de la Selección Chilena en no considerar más jugadores.

“No entiendo la no convocatoria de los 26, no lo entiendo, el tema de los imprevisto y todo eso lo puede hacer igual con los 26, se habla de la reunión que puede tener Cabral en el embajada de Estados Unidos, pero no lo entiendo igual”, comenzó señalando Fouillioux.

Cambiando de tema, el comunicador explicó lo que para él fue la ausencia más llamativa de esta convocatoria, en la que indicó que el delantero de la Universidad Católica, Gonzalo Tapia merecía ser citado por su nivel hoy en día.

Fouillioux apuesta por este jugador en La Roja | Foto: Photosport

“Tapia está muy bien, yo pensé que Tapia se subía (a la nómina) si o si. Es un jugador que yo quería ver en la Selección”, declaró.

Finalmente, Fouillioux dentro de un ejercicio con su panel sobre el once estelar de Ricardo Gareca pensando en el debut ante Perú por la Copa América, indicó la gran sorpresa que avizora en la defensa, con la inclusión de un sorprendente jugador en la zaga.

“No lo descarto (que sea titular), yo creo que ojo con (Igor) Lichnovsky“, concluyó señalando Fouillioux, en el que siente que el jugador del América pudo haberle ganado la pulseada a Guillermo Maripán.