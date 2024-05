Jorge Valdivia destapa la razón por la que Ricardo Gareca no consideraría a Arturo Vidal en La Roja: "No le gustan jugadores que..."

En las últimas horas hubo novedades desde la Selección Chilena y todo esto por lo que fue la nómina que compartió el entrenador Ricardo Gareca de cara al partido amistoso con Paraguay, en la que dentro de las grandes sorpresas se encontró la no convocatoria de Arturo Vidal.

Ante este tema, el ex futbolista, Jorge Valdivia tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN para referirse a la ausencia del ‘King’, en la que indicó que a él le hubiera gustado ver al volante de Colo Colo para este partido previo a Copa América.

“A mí me gustaría verlo por un tema futbolístico, más que una admiración o todo lo que nosotros estamos hablando del fútbol de Arturo (Vidal), siento que aún es un jugador que aporta mucho a la selección desde el camarín y la experiencia”, partió declarando Valdivia.

Encontrando razones a su ausencia, el ‘Mago’ reveló una importante situación la que podría hacer que Gareca no se encuentre interesado de poder contar con Arturo Vidal en la Selección Chilena.

“Lo que si sé y conociendo a Gareca, no le gustan jugadores que adoptan actitud de entrenador, que es lo que pasa con Arturo en la banca, a Gareca no le gustan esos jugadores, no es partidario de que el jugador cumpla esa función y me pasó eso a mí con él en Palmeiras”, declaró.

Vidal no fue considerado por Gareca | Foto: Photosport

Siguiendo en eso, el hoy panelista declaró que a él también le pasó una situación similar a la que replicó anteriormente, cuando el hoy DT de La Roja dirigió a Valdivia en el Palmeiras de Brasil.

“Por hablar el idioma y llevar más tiempo, trataba de dar algunas indicaciones desde afuera y él me decía ‘”hey, tranquilo, el entrenador soy yo”, esto no quiere decir que Arturo pierde terreno por eso, pero sí por ahí está un poco desacuerdo con esas situaciones”, profundizó.

Para cerrar, Valdivia volvió a comentar que consideró que Arturo Vidal pudo haber sido una opción para este amistoso y aún sueña con que el ‘King’ pueda formar parte de la lista definitiva a la Copa América 2024.

“Es un jugador que todavía puede aportar y sin duda lo ha demostrado en Copa Libertadores, ha jugado de buena manera, por un tema de gustos, me gustaría que pueda jugar su última Copa América”, cerró.