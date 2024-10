Ricardo Gareca dio una conferencia de prensa previo al partido de la Selección Chilena ante Brasil que se jugará este jueves a las 21:00 en el Estadio Nacional por las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026.

El estratega se refirió a la ausencia de Felipe Mora en la Roja. Gareca explicó que le hubiese gustado ir a Estados Unidos a verlo y que optó por darle continuidad a jugadores. Juan Cristóbal Guarello no estuvo para nada de acuerdo con lo que expuso el Tigre.

“Dan hasta la Tercera División de Estados Unidos. Tú puedes ver todos los partidos. Además, te los puedes conseguir, hay gente que te provee todo este material de sobra. Muy feble el argumento en esta época, el año 91 te creo. Ahora no existe ningún problema, hay plataformas especializadas que te proveen de todos los partidos incluso con análisis”, expresó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) en Deportes en Agricultura.

El comentarista considera que el entrenador no necesita ver en el estadio al centrodelantero: “Ya está bueno de los viajes de Gareca, que se ha pegado varios viajes a esta altura medio inconducentes y la verdad que tuvo dos meses, tres meses para ver todos los partidos de Mora y no necesita ir a verlo al estadio”.

Juan Cristóbal Guarello critica a Ricardo Gareca (Foto: Photosport)

Juan Cristóbal Guarello drástico con Ricardo Gareca: “Está malo el plato”

Guarello comentó lo que dijo el Tigre sobre las críticas de personas que no son DT. “A él también lo critica gente que es entrenadora”, expresó Guarello, para luego sacar a colación otra vez el tema Mora.

“Está bien nosotros no somos entrenadores, pero trabajamos en medios de comunicación y sabemos que hay plataformas para ver partidos, parece que eso no lo sabe Gareca. Parece que vive con cuatro canales en 1983, cuatro canales de aire y en PAL, le llegó en PAL y no en NTSC. Entonces es incompatible, la verdad que esto ya es como el último argumento”, señaló el comunicador.

También considero poco sólido lo que expuesto por el seleccionador: “Es un argumento muy pobre, porque al final nosotros no estamos juzgando la cocina, estamos juzgando el plato y el plato está malo. ‘No, es que ustedes no son cocineros’, es como en si un cocinero me dijera ‘por qué hablas de cocina’, no hue.., yo estoy juzgándote el plato y en tú plato la carne viene quemada, las papas son descongeladas, las compraste en el supermercado, las verduras están pasadas, te pasaste con la sal, estás usando aceite barato para sazonar. Está todo pésimo, está malo el plato. Se come mal, listo. ‘No, es que tu no eres cocinero y no viste como yo trabajé en la cocina’. Bueno, trabajaste mal”.