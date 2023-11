Ben Brereton pasa por un mal momento en el Villarreal en su primera temporada en el fútbol español. Big Ben por ahora no logra adaptarse al cambio de liga tras brillar en la Segunda División de Inglaterra con el Blackburn Rovers. Juan Cristóbal Guarello analizó el presente del centrodelantero chileno de 24 años, que jugó todo el compromiso en la victoria 5-0 del Submarino Amarillo ante el Chiclana por la Copa del Rey.

“Oye lo de Ben que jugó en la Copa del Rey contra un equipo de tercera creo, no hizo goles, lo estan matando. A mí me contaron… ojo con Ben y el mercado de pases de invierno en España. Heavy por qué Ben venía de un fútbol que era todo correr, pelota al espacio y ahora está en un fútbol que es todo al pie”, dijo el Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) en su programa La Hora de King Kong.

El comunicador aseguró que el jugador respondió por la Roja, a excepción del compromiso ante Venezuela que finalizó en derrota por 3-0 en Maturín. “La verdad es que no se haya, no logra embocarla, está con inseguridad y esa inseguridad se termina traspasando a la Selección Chilena. No había jugado mal por la Selección, había generado ocasiones, pero el partido en Venezuela fue malisísimo para él”.

Guarello tiene dudas sobre lo que debería realizar el oriundo de Stoke-on-Trent con su carrera deportiva. “No sé si insistir, hacer la gran Zamorano y ser el quinto delantero o buscar otro equipo. Han sido seis meses terribles para Ben que es un gran tipo, un gran muchacho”.

En el análisis futbolístico, el comentarista sitúa a Ben por debajo de los centrodelanteros de la Roja Iván Zamorano, Marcelo Salas, Carlos Caszely, Alexis Sánchez, Humberto Suazo, Reinaldo Navia y Mauricio Pinilla. Eso sí no le quitó méritos y considera que debe seguir en el proceso.

“Siempre lo dijimos. En la aridez, en el erial que era el fútbol chileno con respecto a nuevas figuras, Ben fue un gran aporte en un momento. Es un jugador que es útil, pero no es Iván Zamorano, no es Marcelo Salas, no es (Carlos) Caszely, no es Alexis (Sánchez), no es Chupete (Suazo), no es Reinaldo Navia ni siquiera. Ben es menos que Pinilla. No es un 9′, es un jugador que ha aportado, le agradecemos, que siga en la selección, pero no esperen que sea nuestro salvador. En la pobreza del fútbol chilena fue algo distinto”, opinó.

Juan Cristóbal Guarello se refiere al aporte de Ben Brereton a la Selección Chilena (Foto: Photosport)

Además recordó que la Copa América 2021 -donde se estrenó Big Ben se estrenó con la Selección Chilena– contó la presencia de Carlos Palacios y Luciano Arriagada. “Recuerden que a la Copa América había ido la Joya Palacios, este cabro de Colo Colo que ahora está en Brasil tirado”.

¿Cuándo juega la Selección Chilena por las Eliminatorias?

La Roja se medirá ante Paraguay el jueves 16 de noviembre a las 21:00 en el estadio Monumental por la fecha 5 de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Chile luego visitará a Ecuador el martes 21/11 a las 20:30 en el Rodrigo Paz Delgado por la jornada 6.