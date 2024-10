Carlos Palacios deja la Selección Chilena y no será parte del partido ante Colombia en Barranquilla. La Joya informó “problemas personales” y fue desconvocado. Los jugadores fueron informados este sábado por la mañana de la liberación del futbolista de la convocatoria.

Guillermo Maripán asegura que no conocen los motivos. “Nos notificaron hoy por la mañana que Carlos había solicitado ser liberado por problemas personales. No sabemos realmente lo que pasa, pero estamos aquí adentro y vamos a seguir luchando”, expresó el Memo.

Además, el capitán de la Roja respeta los motivos que pueda tener el futbolista: “Carlos tendrá sus motivos, los respetamos y ya está. Damos la vuelta la página pronto y nos vamos a enfocar en el partido y en los que estamos aquí”.

Carlos Palacios no estará en el encuentro de Chile ante Colombia. (Foto: Photosport)

Guillermo Maripán reconoce el mal momento de la Selección Chilena

El jugador del Torino de Italia confiesa que no imaginó nunca estar en la última posición de las Eliminatorias: “Nunca pensé estar en esta posición, pero es la realidad. Venimos de bastantes años donde las cosas no nos están saliendo bien. Intentamos, intentamos, pero lamentablemente no hemos podido tener éxito”.

También se refirió al mensaje que busca entregar: “Como jugador de experiencia transmitirle a los más jóvenes que esto es un proceso y que esto como todo en la vida, a veces tienes éxito y a veces te va mal”.

Maripán reconoce el mal presente: “En este momento la realidad es que nos está yendo mal, pero lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando, unirnos como grupo, también unirnos como país para sacar esto adelante, porque aquí estamos todos involucrados”.